Peugeot 308, la media francese in formato tascabile

In attesa di poterla guidare dal vero, la nuova media francese è disponibile in versione ridotta, sia a cinque porte sia station wagon

L’abbiamo guidata in anteprima, nelle concessionarie è possibile ordinarla, ma le consegne di nuova Peugeot 308 non sono ancora cominciate. Per godersela prima di tutti gli altri, al momento c’è solo il modellino ufficiale, disponibile nella boutique online della casa francese.

Nuova Peugeot 308: il modellino ufficiale

TUTTA LA GAMMA I modellini di Nuova 308 sono disponibili sia nella versione 5 porte sia nella versione station wagon, in ben sette colori e due diverse scale: 1:43 (poco più di 10 cm) e 3 pollici (circa 6 centimetri). Realizzate in metallo, le auto riproducono in maniera fedele le nuove - e audaci - linee della media francese, compreso il nuovo logo con la testa del leone e i proiettori anteriori verticali.

VEDI ANCHE

Nuova Peugeot 308: il modellino della versione 5 porte

DIECI MODELLI I modelli in scala 1:43 riproducono l’allestimento GT, con tetto apribile in vetro e powertrain ibrido plug-in. Le versioni cinque porte sono disponibili nel colore di lancio Verde Olivine oppure Grigio Artense, mentre la station wagon nel Blu Avatar o in Grigio Platinium. I sei modellini da 3 pollici riproducono invece l’auto nell’allestimento Allure: i colori sono Verde Olivine, Blu Vertigo o Rosso Elixir per la 5 porte, Blu Avatar, Bianco Madreperla o Rosso Elixir per la station.

Nuova Peugeot 308: il modellino della versione station wagon

DOVE ACQUISTARLI Come gli altri modellini della gamma Peugeot (che comprende diverse versioni di 208, 2008, 3008 e 508), sportive e concept, le piccole 308 sono disponibili sulla boutique online di Peugeot.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/12/2021