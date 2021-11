Novità auto

Il Sudafrica è il quinto paese africano in cui debutta il nuovo pick-up della casa del Leone, che già lo vende in Marocco, Tunisia, Ghana e Senegal. Disponibile in versione doppia cabina, con trazione a 2 o a 4 ruote motrici abbinate a un turbodiesel da 150 CV e cambio automatico a sei velocità, Landtrek si pone come punto di riferimento per professionisti che cercano un mezzo agile, capace e potente. Andiamo a vederlo più da vicino.

Peugeot Landtrek, la caratteristica firma luminosa della casa francese

Lo stile è inconfondibilmente Peugeot, con la grossa calandra dal profilo cromato e lo sguardo “accigliato” dei gruppi ottici anteriori, ulteriormente sottolineato dalle luci diurne che disegnano il caratteristico artiglio lungo la calandra.

MEGA SCHERMO All’interno la plancia è dominata dallo schermo touchscreen da 10” (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), sotto cui si trovano i tasti a pianoforte - già visti su altri modelli della casa francese - per il controllo del climatizzatore e di altre funzioni di bordo.

Peugeot Landtrek, l'abitacolo moderno e spazioso

COME UN’AUTOMOBILE Particolarmente ricca la dotazione (di serie o a richiesta), paragonabile a quella dei SUV della casa francese: connettività di bordo, climatizzatore automatico bizona e un hard disk da 10GB dove memorizzare foto, playlist musicali e altro ancora.

COMODO E VERSATILE Tre i posti dietro, che possono anche contare su schienali reclinati di 23°. Tante le configurazioni di carico possibile, con lo schienale del divano posteriore diviso 60/40 e dotato di attacchi Isofix per i seggiolini.

I progettisti francesi si sono concentrati principalmente su robustezza e capacità di carico: Landtrek permette di trainare fino a tre tonnellate, mentre la portata utile supera la tonnellata. Spazioso il pianale di carico, ai vertici della categoria.

Peugeot Landtrek, visuale di 3/4 anteriore

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Sei gli airbag di serie, affiancati dal controllo di stabilità e dalla funzione Hill Descent Control (per il controllo della velocità in discesa). Non mancano l’assistente alle partenze in salita, quello per la gestione del rimorchio e il Lane Departure Warning (allerta di superamento della linea di carreggiata) per la versione 4X4. Per le manovre e le escursioni in fuoristrada Landtrek offre la telecamera off-road (collocata nel retrovisore lato passeggero) e il sistema di visione panoramica a 360°, oltre ai rilevatori di ostacoli nella parte anteriore del veicolo.

Peugeot Landtrek, motore 1.9 turbodiesel da 150 CV e cambio automatico a 6 rapporti

Sotto il cofano batte un affidabile turbodiesel da 1,9 litri capace di sviluppare 150 CV (110 kW) e di erogare 350 Nm di coppia. Il cambio è automatico a sei rapporti. Tre le modalità di guida: Manual, Sport o Eco.

Peugeot Landtrek, nato per i carichi eccezionali e il fuoristrada

DOTI FUORISTRADISTICHE Peugeot Landtrek ha un’altezza da terra di 235 mm, e sulle versioni a quattro ruote motrici monta un differenziale posteriore con disinnesto automatico. Ecco le altre specifiche per l’off-road:

Profondità di guado : 600 mm

: 600 mm Angolo di attacco : 29° o 30° (secondo la versione)

: 29° o 30° (secondo la versione) Angolo di uscita : 27° o 26° (secondo la versione)

: 27° o 26° (secondo la versione) Angolo di dosso : 25°

: 25° Altezza da terra: fino a 235 mm (ruote da 17''/18'')

Peugeot Landtrek, visuale di 3/4 posteriore

Coperto da una garanzia di 5 anni/100.000 km, Landtrek è disponibile in versione Allure a trazione anteriore al costo di circa 33.350 euro, mentre la versione 4Action 4x4 ha un prezzo di listino di circa 38.750 euro. Optional una trentina di accessori, disponibili nella rete dei concessionari Peugeot.

UN MERCATO CRUCIALE Come il resto del continente di cui fa parte, anche il Sudafrica è un mercato importante per i veicoli commerciali, che da soli fanno un quarto delle nuove immatricolazioni. Proprio in Sudafrica Peugeot ha aperto 15 nuovi punti vendita nell’ultimo anno e mezzo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/11/2021