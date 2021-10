Per il furgone gemello di Citroen e-Berlingo, batterie da 50 kWh e autonomia fino a 275 km. Tutte le possibili configurazioni

La funzionalità della versione termica, i costi di esercizio - notoriamente inferiori - tipici di un'auto elettrica. Un grado di autonomia, infine, sufficiente per la stragrande maggioranza delle tipologie di impiego. Dopo il via alla commercializzazione di Citroen e-Berlingo Van, ordini aperti anche per l'alterego con il marchio del Leone: dal 5 ottobre 2021, Peugeot e-Partner sbarca ufficialmente sul mercato. Ripassino tecnico.

Gamma di Peugeot e-Partner declinata in 5 differenti versioni, frutto dell'incrocio tra due misure di lunghezza (Standard da 4,4 metri e Long da 4,75 metri) e due configurazioni interne: Furgone (fino a 3 posti) o Doppia Cabina (fino a 5 posti). Portata utile fino a 800 kg, volume di carico fino a 4,4 m³, identico cioè a quello della versione termica. A bordo, di serie il caratteristico i-Cockpit Peugeot.

VEDI ANCHE

Tutte e cinque le varanti di e-Partner sono equipaggiate di motore elettrico da 136 CV e batteria agli ioni di litio da 50 kWh: autonomia massima di 275 km (ciclo WLTP), a seconda di versione e stile di guida. Disponibili due tipologie di caricatore di bordo: un monofase da 7,4 kW, di serie, e un trifase da 11 kW, in opzione. Da colonnine in corrente continua da 100 kW di potenza, rigenerazione all’80% della batteria in appena mezz’ora.

Marchio Peugeot dunque uno dei primi Costruttori a proporre una gamma completa di veicoli commerciali elettrici: nuovo e-Partner va ad affiancare nuovo e-Expert (International Van of The Year 2021) e nuovo e-Boxer, modello di prossima introduzione. Listino di Peugeot e-Partner a partire da 26.535 euro + IVA, ordini aperti e consegne a partire da gennaio 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/10/2021