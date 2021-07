MI È FAMIGLIARE Da quasi tre lustri viaggiano a braccetto, e non sarà un salto generazionale a separarle nemmeno stavolta. A poche settimane dall’apertura ordini di nuova Peugeot 308 in versione 5 porte, il Leone completa la propria presenza nel competitivo segmento C annunciando prezzi e ordinabilità anche di nuova Peugeot 308 SW. La gamma italiana si declina in 21 diverse combinazioni, con prezzi a partire da 24.750 euro chiavi in mano. Ordini quindi da luglio 2021, sbarco in concessionaria a partire da inizio 2022.

SEMPLIFICHIAMO La declinazione di nuova Peugeot 308 SW segue il format della sorella 5 porte, articolandosi - nell’ordine - in Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Cinque diversi gradi di equipaggiamento che agevolano il processo di scelta, senza dover esplorare il configuratore alla ricerca di singoli optional, favorendo inoltre un maggiore valore della vettura in fase di rivendita.

ALLESTIMENTI Dunque Active Pack la porta di accesso alla gamma: la dotazione è in ogni caso tutto fuorché povera, vedi la completezza dei sistemi ADAS e accessori come il climatizzatore automatico bi-zona. Allure aggiunge numerosi elementi funzionali e di design, mentre i cerchi in lega salgono da 16 a 17 pollici. Allure Pack alza ancora l’asticella e propone quattro ulteriori sistemi ADAS, oltre a un diverso design dei cerchi. Entrando in territorio top di gamma, 308 SW GT enfatizza il carattere sportivo passando a cerchi da 18 pollici, offrendo il Driver Sport Pack e proiettori Matrix Full LED, mentre 308 SW GT Pack chiude idealmente il perimetro del massimo benessere di bordo comprendendo l’Electric & Massage Pack, cui si somma il portellone posteriore con apertura senza mani.

MOTORI/1 Fedele allo slogan The Power of Choice, la scelta del motore (parliamo di motore tradizionale) può cadere, a piacimento, sull’economia d’esercizio del 1.5 Diesel BlueHDi da 130 CV, sull’efficienza del turbo benzina 1.2 PureTech da 110 CV o 130 CV, con il cambio automatico EAT8 proposto in opzione sia per il benzina 130, sia per il Diesel. Ogni allestimento può essere applicato alla propulsione preferita,

MOTORI/2 Grande novità anche di 308 SW di nuova generazione è poi la propulsione ibrida plug-in. Due nuove motorizzazioni abbinano un motore elettrico da 110 CV ad un motore termico a benzina da 150 CV o 180 CV. A seconda dei casi, le due versioni offrono una potenza complessiva di 180 CV o 225 CV, in grado di offrire ottime prestazioni ma anche consumi ed emissioni di CO2 attorno ai 26 g/km, ma, soprattutto, la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica per 60 km.

PREZZI La gamma italiana prevede, come versione di ingresso, la motorizzazione benzina PureTech 110 in allestimento Active Pack: prezzo di listino di 24.750 euro, esattamente 1.000 euro in più della corrispondente versione di 308 a 5 porte. La gamma Diesel parte dai 27.550 euro della BlueHDi 130 con lo stesso allestimento. Gamma ibrida plug-in, infine, a partire dai 37.750 euro di 308 SW Hybrid 180, già nel ricco allestimento Allure.