MODELLO STRATEGICO TUTTO NUOVO Peugeot 308 riparte da qui, dalla sua terza generazione, un modello tutto nuovo che deve bissare il successo avuto fin dal 2007, che significa oltre sette milioni di esemplari venduti e il premio Auto dell’Anno conseguito nel 2014.

Il frontale, che porta al debutto sulla calandra il nuovo logo della Casa francese, riprende lo stile di altri modelli Peugeot, con fari a LED e lama luminosa delle luci diurne che “taglia” verticalmente il paraurti. Parafanghi larghi e ampie nervature accompagnano le fiancate. Dietro, ci sono l’ampio spoiler e i fari a LED con i tre elementi obliqui che la caratterizzano e sottolineano il family feeling con altri modelli della gamma come la più piccola 208.

CRESCONO LE MISURE La nuova 308 è lunga 4,37 metri per 1,86 di larghezza e 1,44 di altezza. È più lunga di undici cm rispetto a prima, ma è anche più larga di cinque e più bassa di due. Misure che sui riflettono positivamente su abitabilità – molto buona per cinque passeggeri – e bagagliaio, che ha una capacità variabile da 412 a 1.323 litri, ma sono un po’ meno per la versione plug-in hybrid poiché sotto al piano di carico è collocata la batteria, che riduce di 51 litri il volume complessivo.

Dentro il salto sembra davvero epocale. I sedili anteriori sono molto confortevoli e possono essere a regolazione elettrica, riscaldabili, con funzione massaggio e rivestiti in pelle. Sulle versioni top di gamma, come la GT, hanno un profilo più sportivo. Nuovi il volante multifunzione e la plancia, più moderna e tecnologica, a partire dal display da 10” del sistema i-Connect al centro che è rivolto un po’ verso il guidatore. Le bocchette di ventilazione sono quasi a tutta lunghezza, il cruscotto digitale anch’esso da 10 pollici è personalizzabile e dall’allestimento GT proietta le immagini in 3 dimensioni.

TASTIERA VIRTUALE Sotto lo schermo dell’infotainment ci sono i tasti a pianoforte virtuali che possono essere configurati, per esempio, per comandare il climatizzatore o scegliere una stazione radio. Nella console centrale, c'è il selettore del cambio automatico a 8 rapporti con comando Shift by Wire, cioè senza connessioni meccaniche e il bilanciere delle modalità di guida. Appena sopra c’è la piastra per la ricarica a induzione degli smartphone.

Il sistema multimediale è super connesso al web e permette di creare fino a otto profili utente. Disponibili di serie Apple CarPlay e Android Auto, anche in versione wireless, e sono due i telefoni Bluetooth collegabili contemporaneamente. Il touchscreen è personalizzabile nell’interfaccia, tramite l’uso di widget e schermate configurabili a piacimento. Le mappe del navigatore sono aggiornate via internet e c’è anche l’assistente vocale, per impartire comandi con linguaggio naturale. Basta chiamarlo: “Ok Peugeot”.

Ampia la selezione di aiuti alla guida, di serie o in opzione a seconda degli allestimenti. Nuova Peugeot 308 monta, per esempio: monitoraggio dell’angolo cieco, controllo del traffico posteriore, telecamera di retromarcia, parcheggio assistito con visuale a 360°.

GLI ADAS SI EVOLVONO A questo si aggiungono gli aiuti alla guida, che vanno dal cruise control adattivo Stop&Go, alla frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, all’avviso di superamento della linea di corsia, fino al sistema di rilevamento stanchezza del conducente. Infine, il pacchetto Drive Assist 2.0 con funzionalità più evolute come il Semi-automatic Lane Change, che suggerisce il sorpasso di un veicolo più lento, l’Anticipated Speed Reccomendation, per adattare la velocità in base ai cartelli stradali e il Curve Speed Adaptation, che ottimizza la velocità in funzione dell’angolo di traiettoria in curva, permette di raggiungere (e superare?) la guida assistita di livello 2.

Lato motorizzazioni, troviamo il tre cilindri 1.2 benzina PureTech con potenze da 100 e 130 CV, anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, e il quattro cilindri turbodiesel BlueHDi da 1.5 litri con potenza di 130 CV, sempre con cambio manuale o automatico. Ma sotto il cofano della compatta francese può esserci anche la motorizzazione plug-in hybrid con due diversi step di potenza: al motore quattro cilindri turbo-benzina da 150 oppure 180 CV è accoppiata l’unità elettrica da 110 CV per una potenza complessiva rispettivamente di 180 o 225 CV per 360 Nm di coppia.

FINO A 60 KM DI AUTONOMIA EV La batteria ha una capacità di 12,4 kWh, per un’autonomia a zero emissioni di 60 km. Di serie, il caricatore da 3,7 kW per una ricarica in poco più di sette ore. In opzione è disponibile quello da 7,4 kW, che dimezza i tempi di ricarica. Peugeot propone due soluzioni per chi sceglie la 308 plug-in: o il montaggio a casa della wallbox in collaborazione con Enel X oppure una scheda di ricarica Free2Move. L’apertura degli ordini per la nuova Peugeot 308 avverrà l’11 giugno, quando sarà disponibile anche il listino al pubblico. Prime consegne alla fine di settembre.

Ma adesso, il consiglio è di vedere la nuova Peugeot 308 dal vivo, quindi mettetevi comodi e cliccate subito dopo la scheda tecnica, che vi spieghiamo in dettaglio come è fatta e le primissime impressioni ricavate durante la presentazione alla stampa.