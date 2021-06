SI PUÒ ORDINARE Presentata ufficialmente lo scorso marzo, ai primi di giugno siamo già andati a vedere come è fatta dentro, e finalmente ci siamo: la nuova Peugeot 308 può essere ordinata nei concessionari, con prezzi che partono da 23.750 euro e consegne che inizieranno da fine settembre.

COM’È FATTA PEUGEOT 308

La nuova Peugeot 308 è lunga 4,37 metri (+11 cm) per 1,86 di larghezza (+5 cm) e 1,44 di altezza (-2 cm). La media francese si caratterizza per lo stile aggressivo e originale, con il muso basso e la calandra che ospita il nuovo logo di Peugeot. Sia davanti che dietro ritroviamo la firma luminosa di altri modelli della casa francese. Scolpita la fiancata, con grandi nervature che realizzano insoliti giochi di luce. All’interno, in un abitacolo molto più spazioso e rivoluzionato rispetto al passato, debutta il cruscotto digitale i-Cockpit 3D e il sistema i-Connect, che consente di utilizzare i comandi vocali e di salvare le preferenze e le regolazioni di otto utenti.

COMODITÀ PER TUTTI Su richiesta, guidatore e passeggero possono avere i sedili certificati AGR (Aktion für Gesunder Rücken) con regolazioni elettriche a 10 vie e due memorie. Ancora, su richiesta per i sedili anteriori c’è il riscaldamento e il massaggio a 8 tasche. Dietro, il divano è stato riprogettato e reso più comodo; il maggior passo della vettura aumenta inoltre lo spazio a disposizione delle gambe di chi siede nella seconda fila. Il bagagliaio offre una capacità di 412 litri (che scendono a 361 nella versione plug-in), di cui 28 litri nei vani portaoggetti sotto il tappeto.

GLI ALLESTIMENTI DI PEUGEOT 308

Cinque gli allestimenti disponibili per la nuova Peugeot 308: Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Una semplificazione già introdotta nel resto della gamma Peugeot, con l’obiettivo di semplificare la vita al cliente, che può trovare facilmente la versione più adatta alle proprie necessità senza perdersi in sterminate liste di optional. Il colore di lancio Verde Olivine metallizzato che vedete in queste immagini è offerto di serie senza sovrapprezzo per tutti gli allestimenti.

ACTIVE PACK attacca il listino con una dotazione comunque più che completa: frenata automatica d’emergenza , riconoscimento segnaletica stradale, avvertimento di cambio corsia, climatizzatore automatico bizona , sensori di luminosità e pioggia, cerchi in lega da 16”, Android Auto e Apple CarPlay wireless , radio DAB, sei altoparlanti, fari anteriori full LED, sensori di parcheggio posteriore, divano ribaltabile 2/3 - 1/3

aggiunge gli , sedili sportivi, cerchi in lega da 17”, bocchette per l’aria e 2 prese USB posteriori, , vetri scuri ALLURE PACK aggiunge diversi ADAS, tra cui il cruise control adattivo (con funzione Stop&Go nei modelli con cambio automatico), il monitoraggio dell’angolo cieco e l’allerta presenza traffico posteriore. Ancora, accesso e avviamento senza chiave e ricarica wireless per gli smartphone.

aggiunge diversi ADAS, tra cui il (con funzione Stop&Go nei modelli con cambio automatico), il monitoraggio dell’angolo cieco e l’allerta presenza traffico posteriore. Ancora, e ricarica wireless per gli smartphone. GT ammanta l’auto di un alone di sportività con il pacchetto Driver Sport, volante in pelle e riscaldato , pedaliera in alluminio, materiale ripreso anche da numerosi dettagli in abitacolo, cerchi in lega da 18”, fari posteriori a LED con illuminazione dinamica , proiettori anteriori a matrice di LED

ammanta l’auto di un alone di sportività con il pacchetto Driver Sport, , pedaliera in alluminio, materiale ripreso anche da numerosi dettagli in abitacolo, cerchi in lega da 18”, , proiettori anteriori a matrice di LED GT PACK è il top di gamma, con il mantenimento attivo di corsia, la telecamera a 360°, gli specchietti elettrici che si abbassano in retromarcia, impianto stereo Focal da 10 altoparlanti, sedili AGR con massaggio e memoria

LE MOTORIZZAZIONI DI PEUGEOT 308

Due i motori termici disponibili per Peugeot 308: il 1.5 turbodiesel BlueHDi da 130 CV con cambio manuale a sei rapporti, oppure automatico EAT8 a 8 velocità. A benzina ritroviamo il 1.2 PureTech con due livelli di potenza, da 110 CV e 130 CV (quest’ultimo anche con cambio automatico). Il powertrain ibrido è disponibile in due tagli di potenza, da 180 CV e da 225 CV: in entrambi i casi, il propulsore termico è un 1.6 benzina (da 150 o 180 CV) abbinato a un motore elettrico da 110 CV integrato nella trasmissione e-EAT8. La batteria ha una capacità lorda di 12,4 kWh, che permette un’autonomia in modalità elettrica di circa 60 km.

I PREZZI DI NUOVA PEUGEOT 308

Il listino della nuova media francese parte dai 23.750 euro della versione benzina PureTech Turbo 110 con cambio manuale a 6 rapporti in allestimento Active Pack. Con il medesimo allestimento, la motorizzazione BlueHDi attacca da 26.550 euro. Le plug-in aprono il listino a 36.750 euro per la versione da 180 CV in allestimento Allure, mentre la versione da 225 CV è disponibile solo negli allestimenti GT e GT Pack, a partire da 41.450 euro.

DOVE VEDERLA La nuova Peugeot 308 può già essere ordinata nelle concessionarie italiane, ma le consegne inizieranno solo da settembre. Se siete curiosi di vederla, e approfondire in particolare il tema dell’elettrificazione (con la versione ibrida plug-in), nelle prossime settimane partirà il Peugeot Electric Experience, tour itinerante che attraverserà la penisola in sedici città per far conoscere l’auto al pubblico.