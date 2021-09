Novità auto

Arriva l’autunno, riprendono le scuole, ricomincia il lavoro, ed è il momento perfetto per cambiare e rinnovarsi. Lo fa anche Peugeot 508, l’ammiraglia della casa del Leone, sia in versione berlina che station wagon. Si semplifica il listino, innanzitutto: già aggiornato anche sul nostro sito, vede uscire di scena gli allestimenti Active, Allure e Business, confermando invece l’Active Pack, l’Allure Pack, le versioni GT e GT Pack.

LE NOVITÀ ESTETICHE Per quanto riguarda la gamma colori, Peugeot 508 è disponibile in Dark Blue metallizzato senza sovrapprezzo. Le cornici dei finestrini diventano nero lucide per tutta la gamma, così come le calotte degli specchietti retrovisori e le barre sul tetto della versione station wagon. Per le versioni GT e GT Pack diventa nero brillante con inserti cromati la griglia anteriore.

VEDI ANCHE

Peugeot 508 MY2022: le novità della gamma

COME CAMBIA DENTRO Piccole novità anche a bordo, all’insegna dell’eleganza e dello stile: diventa color Dark Chrome il pulsante di avviamento dell’auto per gli allestimenti Allure Pack, GT e GT Pack. In quest’ultimo, nella versione plug-in, gli interni in Alcantara prendono gli stessi colori - più scuri - dei modelli con motore termico. L’allestimento Allure Pack aggiunge inoltre di serie i proiettori Full LED anteriori.

Peugeot 508 Sport Engineered station wagon

I PREZZI Il listino di Peugeot 508 parte da 33.900 euro per la motorizzazione PureTech da 130 CV a benzina con cambio automatico a otto rapporti di serie; la versione station wagon costa 1.000 euro in più. Le motorizzazioni ibride plug-in partono invece da 48.950 euro, con l’allestimento Allure Pack. Gli amanti della sportività possono scegliere invece le 508 Sport Engineered, che abbiamo provato qualche mese fa, e che partono da 69.450 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/09/2021