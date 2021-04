SPORTIVA PER TRADIZIONE La prima gara automobilistica cronometrata della storia? L'ha vinta Peugeot nel lontano 1895 sulla tratta Parigi-Bordeaux-Parigi. Nel 1913 è stata la volta della 500 miglia di Indianapolis e da quei folgoranti inizi la Casa del Leone ha collezionato un palmarés invidiabile, con l'aiuto della divisione Peugeot Sport nata nel 1981: con un certo Jean Todt al comando. Sette Parigi-Dakar, il mondiale Sport Prototipi, due Mondiali Rally, la 24 Ore di Le Mans e molto altro: tutta l'esperienza in oltre un secolo di successi è condensata qui, nella nuova Peugeot 508 Sport Engineered plug-in hybrid, proposta sia in versione berlina sia station wagon: come quella oggetto della nostra prova.

Ci sono freni maggiorati con dischi anteriori da 380 mm, carreggiate allargate di 24 mm all'anteriore e 12 mm al posteriore, e un assetto dedicato: con molle irrigidite del 50% e sospensioni elettroniche ricalibrate. E gomme Michelin Pilot Sport 4S su cerchi da 20 pollici (che fanno perdere alla 500 Sport Engineered un pizzico di aplomb e di silenziosità su pavé e tombini). Non solo un semplice potenziamento del motore rispetto alla normale 508 plug-in hybrid (qui la prova in video), dunque, che qui comunque fa la parte del Leone – scusate il gioco di parole – con 360 CV e 520 Nm di coppia sempre disponibili: grazie a una logica di gestione della batteria dedicata, se attivo la modalità di guida Sport. Che effetto fa?

L'accelerazione, grazie ai due motori elettrici che danno la trazione integrale, è prontissima. Ma non sono tanto lo 0-100 in 5,2” o i 250 km/h autolimitati a impressionare, quanto la ripresa da 80 a 120 km/h in soli 3 secondi, per sorpassi brucianti e – non dimentichiamolo – anche più sicuri! Quello che mi manca un po' è il sound, che nelle auto ad alte prestazioni fa tanto per aumentare eccitazione e coinvolgimento. Intendiamoci, il 4 cilindri suona bene, ma della band è l'elemento più debole. Forse basterebbe uno scarico più sportivo per valorizzarlo.

SEQUENZIALE SÌ, MA A TEMPO Oltre che per la spinta, l'emozione passa anche per lo sterzo molto pronto, anche se non esageratamente diretto, ed esaltato da un volante squadrato e di piccolissimo diametro che dà il suo contributo nella guiad sportiva. Il cambio e-EAT 8, va detto, è un po' lento quando adoperato in modalità sequenziale con le palette dietro al volante, ma non è quella la sua modalità di funizonamento preferita. Prova ne sia che non esiste un comando per impostare una modalità esclusivamente sequenziale: intervieni con i paddles e lui obbedisce, ma bastano pochi istanti perché torni da solo in modalità automatica.

REATTIVA AL TIRO-RILASCIO Manca, sulla 508 Sport Engineered, un sistema di torque vectoring - oggi molto di moda - per rendere la guida ancora più affilata. Ma è una mancanza assolutamente irrilevante, visto che l'assetto dà alla 508 Sport Engineered una gradevole sensibilità nel tiro-rilascio che è davvero raro trovare su una station wagon e che consente di pennellare le curve aiutandosi con l'acceleratore. Anche con i controlli elettronici completamente attivi.

UN'EROGAZIONE TUTTA SUA Le sospensioni tengono bene a bada la massa della station wagon, che comunque stazza circa 1.875 kg a vuoto e richiede di essere accompagnata, quando si affrontano rapidi cambi di direzione ad alta velocità, giacché lo sterzo molto pronto e l'agilità concessa dal posteriore rischiano di far perdere alla manovra la giusta fluidità e precisione. Quello che non mi convince fino in fondo è però l'erogazione della potenza: quando affondo l'acceleratore, i motori elettrici cominciano a spingere, mentre in alcune situazioni il motore a benzina scala una marcia per poi iniziare a spingere in modo non sempre fluido. Tutti e tre lavorano in sinergia, ma non sempre all'unisono e alla fine perdo quella sensazione di purezza nella risposta che avrei su un'auto tradizionale o una completamente elettrica.

GLI ALTRI DRIVING MODE Poi, naturalmente, oltre al driving mode Sport per affrontare la guida più dinamica, la Peugeot 508 Sport Engineered ha anche altri driving mode che influiscono su assetto, sterzo, erogazione e risparmio energetico. Electric per muoversi solo a batterie con un'autonomia massima di 42 km; Hybrid per ottimizzare i consumi; Comfort per viaggiare sul velluto e 4WD per... andare a sciare.

Fuori la nuova ammiraglia Peugeot la riconosci per il frontale più affilato e i tocchi di colore Verde Kryptonite su pinze dei freni, convogliatori d'aria ai lati dei fascioni e in altri punti strategici. Dentro per il volante specifico e per gli stupendi e profilatissimi sedili con fianchetti in pelle e seduta in alcantara. Oltre che per la dotazione completissima, che comprende di serie anche la visione otturna Peugeot Night Vision: andate a guardare il video della nostra prova, se siete curiosi di sapere come funziona.

I consumi? Come sempre, parlando di plug-in hybrid, i 2 l/100 km dichiarti dalla Casa tengono fin troppo conto dei chilometri percorsi a batterie, che pero dipendono da quanto spesso si riesce a ricaricare le batterie. In Sport, la modalità che le mantiene sempre cariche, il computer di bordo ha misurato una media di circa 9 l/100 km, pari a 11 km/l. La batteria sotto ai sedili posteriori è da 11,5 kWh e il caricabatterie di bordo da 3,6 o 7,3 kW (a voi la scelta, non c'è sovrapprezzo). Tradotto significa che una ricarica da wallbox o colonnina di pari potenza può richiedere poco più di un'ora e mezza, mentre servono circa 7 ore da una comune presa domestica.

Belli i 360 CV della 508 Sport Engineered, soprattutto perché quelli elettrici sono gratis per il fisco e i soli 200 CV del millesei PureTech a benzina mi salvano dal superbollo. In consegna da maggio 2021, Peugeot 508 Sport Engineered è già in vendita al prezzo di 69.450 euro per la berlina e 70.650 euro per la station wagon. Prezzi da scontare grazie a incentivi ed ecobonus, visto che l'auto emette 46 g/km di CO2. Furba la formula a noleggio Free2Move Lease di 36 mesi e 45.000 km, con anticipo di 7.860 euro e un canone mensile di 589 euro più IVA (uguale per berlina e station wagon), che include la wallbox per la ricarica in garage e un corso di guida in pista con piloti professionisti.