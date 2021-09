Test drive

Nuovo stemma, nuovo design, nuove tecnologie. Sulla calandra della Peugeot 308 di terza generazione campeggia l'undicesimo restying del marchio del Leone, a sottolineare un profondo rinnovamento del modello, sia fuori sia dentro l'abitacolo.

La sfida è lanciata all'inossidabile Volkswagen Golf, con linee che fuori appaiono più dinamiche e muscolose, ovviamente più moderne. Lunga 4,36 m, la francese si allarga di 5 centimetri e si abbassa di due, per un look assai più sportivo che in passato. Slanciata e grintosissima, sembra addirittura in....ata, tanto nel frontale quanto nella coda. Come dire, ti sorpasso e ti guardo male pure anche quando ti sono passato davanti. Peccato per gli scarichi finti: quello vero è ben nascosto sotto il fascione.

Peugeot 308 2021, lo scarico è nascosto sotto al fascione

COME CAMBIA DENTRO Dentro, la strumentazione digitale Peugeot i-Cockpit ha ora la grafica in 3D e un inedito assistente vocale ad alzare il livello dell'interazione tra uomo e macchina. Ma più di tutto mi colpisce la strumentazione configurabile, con widget simili a quelli degli smartphone Android, da posizionare a piacimento sul display davanti al pilota o quello a centro plancia (entrambi da 10 pollici). In questo senso è la migliore che ho provato finora.

PER LE TUE SCORCIATOIE Sotto lo schermo dell'infotainment, poi, ci sono tasti touch configurabili, che sostituiscono la classica pulsantiera a pianoforte delle Peugeot e permettono di creare comode scorciatoie: per attivare al tocco la chiamata al contatto che sentiamo più spesso o sintonizzare al volo la stazione musicale preferita. O anche per richiamare con un solo ''tap'' la regolazione ottimale del clima. C'è un comodo video tutorial, nella memoria dell'infotainment, che spiega tutte le varie possibilità.

Peugeot 308 2021, sotto al display centrale ci sono tasti touch configurabili

ARRIVA L'IBRIDO Ma la novità più importante per questa Peugeot 308 2022 è sotto al cofano, dove accanto a diesel e benzina compare la soluzione plug-in hybrid, declinata in due livelli di potenza. 180 o 225 sono i CV complessivi per le 308 plug-in, con un'architettura che prevede sempre e comunque 360 Nm di coppia massima, trazione anteriore e cambio automatico a 8 rapporti.

Per cominciare le prove su strada, che riguardano anche la Station Wagon, provo prima la 308 plug-in hybrid 5 porte da 180 CV e subito dopo passo a quella da 225 CV. La differenza è minima. Entrambe hanno una gran bella spinta e permettono di divertirsi così come di sorpassare in piena sicurezza. Nessuna sorpresa, dopotutto, visto che la coppia massima espressa è la stessa e i numeri della scheda tecnica dimostrano che le due versioni sono molto vicine dal punto di vista delle prestazioni: 235 km/h per la più potente e 225 km/h per l'altra; 0-100 km/h in 7,5 secondi per l'ibrida top e un solo decimo di ritardo per la sorella minore.

COSA MI TRASMETTE La massa c'è e si sente (sono oltre 17 i quintali sulla bilancia) ma la guida è appagante per la precisione dello sterzo e le sue ottime doti di progressività. Te la senti in mano, questa 308, e la scocca molto rigida aiuta le sospensioni a garantire stabilità e tenuta di strada; oltre a contribuire a un'eccellente silenziosità di marcia perché contrasta il propagarsi delle vibrazioni. Il pedale del freno, come su quasi tutte le ibride, non è sempre omogeneo nella risposta: si sente il passaggio tra il rallentamento ottenuto per via elettrica, con la frenata rigenerativa, e la frenata vera e propria. Anche se in modo sottile.

Nuova Peugeot 308: il tunnel con selettore del cambio automatico e dei profili di guida

L'AUTOMATICO SA FARLO BENE Bene il cambio, che obbedisce anche ai comandi tramite le palette dietro al volante, ma non ha una modalità sequenziale permanente: dopo le cambiate decise da me, in pochi istanti torna a fare di testa sua. C'è da dire che l'automatismo è realmente puntuale, senza bisogno di dargli suggerimenti: dunque non fa venire tutta questa voglia di adoperarlo in modo sequenziale.

AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA Il sistema ibrido può contare su una batteria da 12,4 kWh di capacità, per un’autonomia fino a 59 km per la 308 Hybrid da 225 CV e 60 km per quella da 180 CV. La ricarica richiede circa 7 ore da presa domestica standard, che scendono a tre ore e un quarto circa da wallbx o colonnina, con il caricabatterie di serie da 3,6 kW. Tempi dimezzati con quello opzionale da 7,4 kW. In modalità ibrida, lungo un percorso extraurbano, la Hybrid 225 ha fatto registrare da computer di bordo un consumo attorno ai 5 l/100 km: dato che verificheremo con una prova di lungo periodo.

Nuova Peugeot 308 Station Wagon, vista laterale

AL VOLANTE DELLA STATION WAGON I consumi (in questo particolare contesto), la precisione di guida e la maneggevolezza sono doti sostanzialmente confermate anche dalla nuova Peugeot 308 Station Wagon, che ho provato con motore diesel da 130 CV e cambio automatico. Nonostante la maggiore lunghezza di 4,64 metri, la sensazione che trasmette è di maggiore leggerezza e in effetti il peso sulla bilancia - senza il fardello delle batterie - si ferma al disotto dei 15 quintali. Il diesel, però, non è silenzioso come l'ibrido e si fa sentire in abitacolo: specie alle basse velocità.

Basta aprire la portiera per capire che sulla qualità percepita è stato fatto un gran lavoro. Il suono in battuta trasmette una sensazione di solidità e anche la consistenza della portiera stessa dà l'idea di una struttura robusta. A bordo, domina la plancia dai tagli geometrici. Pulitissima e ordinatissima, con i comandi fisici fondamentali ben integrati nel design. Ha un aspetto molto hi-tech, ma per nulla freddo. Un bel pezzo d'arredo ultramoderno, con materiali morbidi alternati a plastiche più dure, ma dalla spiccata funzione decorativa. L'unica piccola caduta di stile è nella plastica un po' leggerina impiegata per le palette dietro al volante, ma con gli allestimenti top, la 308 merita l'ingresso nella categoria premium.

Nuova Peugeot 308: la plancia

ABITABILITÀ Belli i sedili anteriori di taglio sportivo, che trattengono bene in curva senza far sentire troppo costretti nei movimenti: fanno contento il pilota come il passeggero. Quanto all'abitabilità, la console centrale molto larga ruba centimetri a chi siede davanti, ma dietro lo spazio per chi si accomoda ai lati è generoso. In cinque, però, si viaggia un po' stretti. Il bagagliaio? Va da 361 a 1.272 litri. Capacità che aumenta di 51 litri con le 308 a motore tradizionale. Serve più spazio? C'è la 308 station wagon, lunga 4,64 m e con un vano di carico da 608 a 1.634 litri nelle versioni a motore tradizionale: capacità ridotta nelle plug-in hybrid che vanno da 548 a 1.547 litri.

Nuova Peugeot 308 Station Wagon, il bagagliaio

COMANDI E INFOTAINMENT Il volante, com'è tipico delle Peugeot degli ultimi anni, è di piccolo diametro e più basso del normale: la strumentazione la guardo da sopra la corona, non attraverso di essa. Può piacere o non piacere: personalmente all'inizio ero scettico, ma devo ammettere che fatta l'abitudine non è affatto scomodo. Mi piace che, ben armonizzati con il resto della plancia, rimangano un comodo pomello per la regolazione dell'audio e alcuni tasti per richiamare all'istante sul display i menu di uso più frequente, come quello del clima. L'infotainment è ompatibile con Android Auto e Apple Carplay, anche in versione wireless, e si collega a due telefoni contemporaneamente. Tra le dotazioni a richiesta che alzano il livello, i sedili anteriori con funzione massaggio, che sono poco frequenti tra le compatte, e una guida assistita allo stato dell'arte, con la funzione per il sorpasso semi automatico.

Prezzo d'attacco per la nuova Peugeot 308 è di 23.750 euro per la tre cilindri 1.2 benzina turbo PureTech da 110 CV, a cui si affianca la versione da 130 CV proposta anche con cambio automatico. C'è poi la diesel da 130 CV con il quattro cilindri BlueHDi da 1,5 litri: anch'essa manuale o automatica. Con il manuale, parte da 26.550 euro. La plug-in hybrid attacca con i 36.750 euro della versione da 180 CV per arrivare a 41.450 euro con quella da 225 CV. Mille euro in più per la 308 Station Wagon, in consegna da marzo 2022 (qui la guida all'acquisto). I prezzi indicati si riferiscono agli allestimenti base e prima di applicare eventuali incentivi.

Motore 1.6 litri, 4 cilindri turbo, benzina, plug-in hybrid Potenza 225 CV (180 CV) Coppia 360 Nm Velocità 235 km/h (225 km/h) Da 0 a 100 km/h 7,5 secondi (7,6 s) Batteria 12,4 kWh Autonomia 59 km (60 km) Ricarica 7 ore da presa domestica, 3,25 ore a 3,6 kWh Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione anteriore Dimensioni 4,37 x 1,85 x 1,44 m Peso a vuoto 1.708 kg Bagagliaio da 361 a 1.272 litri Prezzo Da 41.450 euro (da 36.750 euro)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/09/2021