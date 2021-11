Peugeot e-208, e-2008: dal 2022 più autonomia, ecco perché

Per berlina e SUV, fino a 25 km e l'8% di autonomia in più nel ciclo WLTP. Ecco quali innovazioni tecnologiche dietro l'upgrade

Fino a 25 km e l'8% di autonomia in più nel ciclo WLTP, ancora di più nella vita reale. Questo il risultato delle evoluzioni tecnologiche applicate da inizio 2022 alle versioni 100% elettriche di Peugeot 208 e Peugeot 2008. Quali evoluzioni, più nello specifico?

FATTORE GOMME Ambedue basate sulla piattaforma eCMP (Common Modular Platform) e dotate di batteria da 50 kWh, motore elettrico con una potenza di 100 kW (136 CV) e coppia di 260 Nm, Peugeot e-208 e Peugeot e-2008 beneficiano innanzitutto di pneumatici ottimizzati: il passaggio alla classe “A+” garantisce maggiore efficienza grazie alla minore resistenza al rotolamento. L’evoluzione riguarda, in particolare, le versioni con cerchi da 16 pollici di e-208 e da 17 pollici nel caso di e-2008.

POMPA DI CALORE Da un punto di vista meccanico, a contribuire al miglior range di percorrenza è poi un nuovo rapporto di riduzione del cambio. Infine, una nuova pompa di calore accoppiata a un sensore di umidità installato nella parte superiore del parabrezza ottimizza l'efficienza energetica del riscaldamento e della climatizzazione dell’abitacolo. Le informazioni trasmesse da questo sensore permettono di controllare con maggiore precisione il ricircolo dell'aria nell'abitacolo e, in definitiva, di preservare la quantità di energia contenuta nella batteria durante le fasi di riscaldamento e di mantenimento della temperatura all'interno del veicolo. L'efficacia di questa evoluzione è particolarmente evidente in presenza di basse temperature esterne.

IN CIFRE Tutti questi sviluppi permetteranno di aumentare l’autonomia, in base al ciclo di omologazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), rispettivamente fino a 362 km, pari a un guadagno di +22 km rispetto al precedente valore, nel caso di e-208, e fino a 345 km, per un guadagno di +25 km, nel caso del SUV e-2008. Senza contare che nell'uso reale, in condizioni di traffico urbano a temperature vicine allo zero, il ''bonus'' di autonomia dovrebbe raggiungere - promette Peugeot - un valore di circa 40 km.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021