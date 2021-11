Ford E-Transit, tutto sul furgone 100% elettrico. Il prezzo

E alla fine anche il mondo ''operaio'' aprì le porte alla rivoluzione elettrica. Nuovo Ford E-Transit per sposare la corrente full electric, ma anche per beneficiare di una intera suite di soluzioni innovative, vedi il Pro Power Onboard. Ma andiamo con ordine.

Ford E-Transit è provvisto di batteria da 68 kWh di energia, per un'autonomia di guida fino a 317 km da ciclo WLTP. Le prestazioni sono fornite da un motore elettrico da 430 Nm di coppia, con una scelta di 184 CV o 269 CV di potenza massima. Portata lorda fino a 1.758 kg, mentre la gamma è completa di 25 varianti tra furgone, furgone doppia cabina e chassis cabinati con diverse lunghezze e altezze del tetto e massa totale da 3,5 a 4,25 tonnellate.

RICARICA E-Transit offre sia la ricarica in corrente alternata AC, sia la ricarica rapida in corrente continua DC. Il caricabatterie di bordo da 11,3 kW è in grado di ricaricare completamente la batteria in un massimo di 8,2 ore. In corrente continua, E-Transit è, invece, in grado di accettare in ingresso una potenza massima di 115 kW che consente di effettuare una ricarica dal 15% all’80% della capacità della batteria in appena 34 minuti. Attraverso Ford Telematics, le flotte possono gestire senza problemi il pagamento della ricarica pubblica utilizzando la rete di ricarica Ford, così come procedere al rimborso dei dipendenti che ricaricano i veicoli a casa. Gli autisti possono anche individuare i punti di ricarica disponibili, accedere e richiedere un rimborso mentre sono in viaggio utilizzando l'app Ford Charge Assist integrata nel sistema SYNC 4 del veicolo e accessibile tramite il touchscreen da 12 pollici.

PROPOWER ON BOARD Ricarica del mezzo, ma non solo. Per la massima produttività in loco, gli operatori possono utilizzare l'esclusiva funzione ProPower Onboard, che fornisce fino a 2,3 kW da prese standard nell’abitacolo e nell'area di carico, per alimentare strumenti, luci, computer portatili e conversioni come le unità di refrigerazione.

E-Transit introduce il nuovo sistema di comunicazione e infotainment SYNC 4 nella gamma dei veicoli commerciali Ford in Europa, controllato con un touchscreen da 12 pollici semplice da usare. Grazie alla nuova navigazione connessa, il SYNC 4 è in grado di pianificare il percorso più efficiente e di aggiornare i conducenti su ricarica, traffico, disponibilità di parcheggio in tempo reale, oltre a trovare punti di interesse come stazioni di ricarica, caffè o bancomat nelle vicinanze. Una funzione intelligente aiuta a ridurre al minimo l'ansia da autonomia tenendo conto dei dati in tempo reale sullo stile di guida, il tempo atmosferico e le condizioni della strada. Il controllo vocale disponibile e Amazon Alexa incorporato aiutano infine i conducenti a ricevere le informazioni di cui hanno bisogno senza distogliere lo sguardo dalla strada.

ADAS Oltre a Cruise Control, Pre Collision Assist con rilevamento dei pedoni, Lane Departure Warning, Lane-Keeping Aid e i sensori di distanza di parcheggio anteriore e posteriore, i nuovi sistemi di assistenza alla guida includono anche il Reverse Brake Assist, che utilizza una telecamera e sensori per rilevare pedoni, ciclisti e ostacoli statici durante la retromarcia e può fornire un segnale di avvertimento prima di fermare automaticamente il veicolo in assenza di una reazione da parte del conducente. I driver inoltre beneficiano di una nuova videocamera 360°, che dà una vista dall’alto di tutto quello che circonda l’E-Transit sullo schermo da 12 pollici del cruscotto per contribuire a evitare gli ostacoli nei casi di manovra in spazi stretti con visuale limitata.

L’E-Transit entra nel mercato con un prezzo di listino estremamente competitivo. Il lead in è 48.500 euro per la versione Trend del Van 350 da 184 CV. Trend è peraltro l'unico livello di equipaggiamento, significativamente superiore al modello diesel equivalente. Tra le caratteristiche standard, oltre al controllo elettronico della temperatura, al SYNC 4 con display touchscreen da 12 pollici, è previsto il sistema Keyless Start, i sedili riscaldati, il parabrezza Quickclear e gli specchietti elettrici riscaldati. In più, a bordo è possibile essere sempre connessi grazie al modem integrato FordPass Connect: incluso un abbonamento a FordPass Pro o Ford Telematics Essentials, l’accesso alla rete di ricarica FordPass per un anno e un abbonamento di un anno a Ford Telematics per i clienti della flotta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021