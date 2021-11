Pronta per il lancio in Cina l'erede della Ford Mondeo. In Europa, il nome Mondeo uscirà di scena nel 2022: cosa lo sostituirà?

Sfuggite online sì, ma attraverso canali ufficiali: le foto che vedete sono state pubblicate in Cina dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione. Ritraggono la nuova Ford Mondeo 2022 per il mercato locale, visto che come dichiarato dall'Azienda, quel nome non ha più futuro nel Vecchio Continente: ''Anche se non commentiamo le speculazioni sui nostri piani di prodotto, possiamo affermare che non abbiamo piani per una futura Mondeo in Europa'' era stato il commento ufficiale del marzo scorso. Tuttavia...

Nuova Ford Mondeo 2023, il posteriore dell'allestimento ST-Line

UNA BERLINA CHE RICHIAMA I CROSSOVER Nome a parte, da lungo tempo si rincorrono le voci secondo cui Ford intenderebbe rimpiazzare la Mondeo con un crossover e negli scorsi mesi non abbiamo mancato di proporvi le foto spia dei muletti. Tornando alle foto di oggi, le prospettive non permettono di capire esattamente il profilo dell'auto per il mercato cinese, ma l'impressione è che la coda sia molto alta e che al netto di un tetto molto spiovente, il terzo volume molto corto, sottolineato da muscolosi e spigolosi passaruota richiami le forme di un crossover-coupé: una tipologia molto di moda. Una berlina dalla doppia anima?

Nuova Ford Mondeo 2023, le caratterizzazioni dei vari allestimenti

LA GAMMA AL COMPLETO Nelle foto possiamo vedere la Ford Mondeo ST-Line, l'allestimento sportivo, accanto al posteriore della versione standard e alle componenti specifiche che caratterizzano le varie versioni a listino. Le forme - in particolare nella versione con tetto a contrasto - ricordano da vicino quelle del crossover Evos del mercato cinese (foto sotto), con sottili fari a LED al frontale, mentre le luci posteriori sono collegate, a creare una firma luminosa ''coast to coast''. Nella parte bassa del paraurti, un finto diffusore con funzioni decorative va a caratterizzare l'allestimento ST-Line. Nascosti i tubi di scarico, che tuttavia ci sono a testimoniare una motorizzazione termica già annunciata dal badge Ecoboost 245 sul portellone.

Nuova Ford Evos: leggesi Ford Mondeo SUV coupé?

PARENTE DELLA EVOS Probabile che sotto al cofano della nuova Mondeo trovi posto una motorizzazione analoga a quella di Ford Evos, con un quattro cilindri a benzina da 2,0 litri, forse accoppiato a un cambio automatico a otto marce. Secondo quanto divulgato in Cina, la lunghezza sarebbe di 4.935 mm, con una crescita di 66 mm rispetto all'attuale Mondeo di quarta generazione e 15 mm in più del crossover Evos. La parentela con quest'ultima sarebbe molto forte, tanto da portare all'interno arredi molto simili. Soprattutto nella plancia digitale con displayi da 12,3 pollici per il quadro strumenti e un touchscreen per l'infotainment da 27 pollici con SYNC + 2.0: appaiati a formare una sorta di megaschermo gigante da ben 43 pollici. Cosa potrebbe avere in comune con l'erede europea della Mondeo? Staremo a vedere.

Fonte: Daily-Motor

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2021