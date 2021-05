A VOLTE RITORNANO L’avevamo data per pensionata, ma a quanto pare dovremo ricrederci. Quella che vedete in queste immagini, coperta da mille camuffature, potrebbe essere l’erede della Ford Mondeo (in Europa) e dell’omologa Fusion negli Stati Uniti.

LE BERLINE NON SONO (ANCORA) MORTE Stando a quanto dichiarato dal responsabile delle Pubbliche Relazioni di Ford negli Stati Uniti, il crossover Evos - che è stato per molto tempo considerato l’erede della Mondeo/Fusion - è destinato solo al mercato cinese (anche se non è da escludere, come successo per molte altre automobili, un futuro sbarco su altri mercati). E Ford non vuole, evidentemente, costringere i suoi clienti a orientare le loro scelte solo su Kuga o Mustang Mach-E.

UN VOLTO NOTO Quella che vediamo in queste immagini sembra a tutti gli effetti una versione berlina dell’Evos, da cui riprende i particolari gruppi ottici con il “baffo” luminoso alle estremità. Il frontale riprende altri elementi del nuovo SUV dell’Ovale Blu, a cominciare dalla prominente griglia anteriore per arrivare ai gruppi ottici annegati nelle prese d’aria laterali.

LINEE FILANTI Per il resto, però, la carrozzeria è quella di una berlina a cinque porte fatta e finita. Filante la linea del tetto arcuato, sportivo ma abbastanza alto da non sacrificare lo spazio sopra la testa dei passeggeri della seconda fila. Il portellone apribile - come sulla Mondeo - termina in un cenno di coda con un piccolo spoiler. Completamente coperti dalle camuffature i gruppi ottici posteriori. La marmitta sotto il paraurti lascia intendere che si tratta di un modello con motore a combustione interna.

ALLA PROSSIMA PUNTATA Il futuro di Ford Mondeo/Fusion, insomma, pare tutt’altro che segnato. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, e quali annunci ha in serbo la casa dell’Ovale Blu. Continuate a seguirci su Motorbox.com!