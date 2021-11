Nuovo Ford Ranger, segui la diretta streaming della world premiere

L'attesa è giunta al termine, nuovo Ford Ranger esce dall'anonimato e fa la sua prima comparsa sugli schermi dei telefonini e dei pc di tutto il mondo. Per la prima uscita pubblica dal vivo, serve invece ancora un pelo di pazienza. Ma non tanta: vendite previste per la prima parte del 2022. Clicca qui sotto all'ora X, cioè alle 8.00 in punto di mercoledì 24 novembre, per seguire la diretta video della cerimonia di reveal.

TWIN PICKUP Dopo il caso scuola Ford Tourneo Connect su base Caddy, Ranger di quarta generazione è il primo pickup nato dall'accordo di condivisione delle piattaforme tra Ford e Volkswagen per i veicoli commerciali e non solo. Ne segue che la prossima generazione di Volkswagen Amarok (2022) sarà, proprio di Ranger, la gemella.

MINI F-150 Dopo le foto del prototipo impegnato con i test, l'immagine teaser di copertina ci offre il primo sguardo senza mimetizzazione alle luci diurne a LED. In generale, lo stile non si allontanerà troppo da quello del suo predecessore, mixando le dimensioni del modello attuale (più a misura del mercato europeo) con il frontale squadrato e la griglia verticale del fratello maggiore made in USA, Ford F-150.

Nuovo Ford Ranger, l'attesa è finita

E-RANGER? Quanto alle motorizzazioni, quasi certo che il prossimo Ranger sarà alimentato da un motore diesel, almeno inizialmente. Una versione aggiornata dell'attuale unità quattro cilindri 2.0 EcoBlue? Non si sa ancora, invece, se debutterà anche una versione full electric: mai dire mai, Ford ha già stanziato 22 miliardi di dollari da spendere per l'elettrificazione entro il 2025...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2021