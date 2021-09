Novità auto

La casa dell’Ovale Blu presenta le prime immagini - e un breve video - per anticipare le linee del suo prossimo pick-up. Anche per l’Europa

Ci sono cose che non passano mai di moda, e una di queste è la fascinazione che noi europei abbiamo per le enormi auto Made in USA, a cominciare dai pick-up, che oltreoceano sono tra i veicoli più venduti, e che anche qui da noi cominciano lentamente a ritagliarsi una piccola fetta di mercato (li usa anche l'Esercito Italiano). E del resto, le possibilità di portarsi a casa un’auto col cassone non mancano di certo: tra quelli distribuiti ufficialmente dalle case, come il Nissan Navara (qui la nostra prova), e quelli importati in Italia, c’è solo l'imbarazzo della scelta.

PER IL LAVORO La prossima generazione di Ford Ranger, uno dei modelli di maggior successo dell’Ovale Blu, è prossima al debutto: verrà presentata entro la fine dell’anno, e la commercializzazione inizierà nel 2022. Ford non ha detto molto altro, salvo qualche prevedibile informazione: l’auto sarà più robusta che mai, e naturalmente potrà contare su tanta tecnologia a bordo e servizi legati alla connettività. Dal poco che si riesce a intravedere dietro le immagini pubblicate da Ford, cambierà radicalmente il muso dell'auto, con grandi gruppi ottici a C - come impone lo stile USA di quest'ultimo periodo - e una mascherina di dimensioni gargantuesche.

Ford Ranger 2022, le prime immagini teaser

E PER IL TEMPO LIBERO Come per il modello attuale, nuovo Ford Ranger sarà prodotto nelle versioni d’attacco per i professionisti, ma anche con motori e allestimenti sportivi, o specifici per il fuoristrada. Nel frattempo, non perdetevi la nostra guida al mondo dei pick-up!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2021