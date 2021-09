Novità auto

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi (le ultime foto spia sono di agosto), Ford ha presentato il facelift di metà carriera della sua piccola Fiesta. Cambia (poco) fuori, i motori sono più puliti e aumenta la tecnologia a bordo. Torna la versione sportiva ST da 200 CV, così come i pacchetti extra-lusso Vignale.

Nuova Ford Fiesta 2021: tutta la gamma

Sempre basata sull’architettura Ford B (utilizzata anche per il SUV compatto Puma), la nuova Ford Fiesta è disponibile con carrozzeria a tre e cinque porte. Tra le principali novità spicca ovviamente il nuovo frontale, con luci a LED affusolate e dal disegno più moderno (disponibili, su richiesta, con tecnologia a matrice di LED). Leggermente diverso anche il cofano, meno inclinato, ad aumentare l’altezza del “muso”, complice anche la nuova griglia di maggiori dimensioni, dove è stato collocato anche il logo Ford (prima era sul cofano). Cambia leggermente il disegno delle luci all’interno dei gruppi ottici posteriori, che guadagnano un look un po’ più sofisticato.

Nuova Ford Fiesta 2021, allestimento ST-Line: visuale di 3/4 anteriore

OGNUNA È DIVERSA Ogni variante di carrozzeria e allestimento si caratterizza per elementi unici, sia dentro che fuori l’abitacolo, rendendole così più riconoscibili. Le versioni Trend e Titanium hanno prese d’aria inferiori con motivi a sviluppo orizzontale, finiture cromate e prese d’aria specifiche. La Titanium ha i listelli della calandra rifiniti in cromo stampato a caldo, e le cornici dei finestrini cromate.

Nuova Ford Fiesta 2021, allestimento Active: visuale laterale

COME CAMBIANO Più sportivo il carattere della ST-Line: la griglia frontale ha motivi a nido d’ape e finitura nero lucido. Di maggiori dimensioni la presa d’aria inferiore, mentre le prese d’aria laterali sono in colore carrozzeria. La versione simil-SUV Active ha un look più “ruvido”, ovviamente, con protezioni in plastica per i parafanghi, la griglia anteriore con listelli verticali nero lucido, minigonne laterali in plastica e una protezione sottoscocca. I pacchetti Vignale per le versioni top di gamma aggiungono cerchi da 17 o 18 pollici, e ulteriori dettagli estetici. I cerchi in lega sono disponibili in sette diversi design, mentre arrivano al debutto due nuove colorazioni per la carrozzeria: Boundless Blue e Beautiful Berry.

Nuova Ford Fiesta 2021: il restyling della piccola dell'Ovale Blu

Nessuna grande novità per quanto riguarda la gamma dei motori, che rimangono gli stessi a benzina, anche con sistema mild-hybrid a 48 V con starter/generatore, che migliora i consumi e riduce le emissioni. La piccola batteria agli ioni di litio del sistema MHEV recupera energia in frenata e nelle fasi di veleggio, per restituirla negli start&stop, nelle accelerazioni e per alimentare i servizi di bordo. Il motore si riavvia in 350 millisecondi, e si spegne sotto i 25 km/h, anche con la marcia inserita e il pedale della frizione sollevato.

VEDI ANCHE

Nuova Ford Fiesta 2021, allestimento Active: visuale di 3/4 posteriore

SOLO BENZINA Al momento le motorizzazioni annunciate di nuova Ford Fiesta sono:

EcoBoost Hybrid 1.0 da 125 o 155 CV , con cambio manuale a 6 rapporti oppure automatico a 7 marce. Consumi a partire da 4,9 l/100 km (5,2 per l’automatico), con un risparmio di circa il 10% rispetto a un equivalente solo benzina. Emissioni da 111 g/km CO2.

, con cambio manuale a 6 rapporti oppure automatico a 7 marce. Consumi a partire da 4,9 l/100 km (5,2 per l’automatico), con un risparmio di circa il 10% rispetto a un equivalente solo benzina. Emissioni da 111 g/km CO2. EcoBoost 1.0 da 100 CV con consumi di 5,2 l/100 km ed emissioni di 118 g/km CO2. Cambio manuale a sei rapporti

Ancora nessuna informazione circa le motorizzazioni a GPL, da noi sempre molto apprezzate. Tutte le Fiesta permettono di selezionare la modalità di guida: Normal, Sport ed Eco, che intervengono sulla risposta dell’acceleratore, il controllo di trazione e i tempi di cambiata per i modelli con cambio automatico. La versione Active ha anche le modalità Trail e Slippery.

Nessuna sostanziale novità a bordo, almeno a prima vista. Debutta però un nuovo cruscotto digitale da 12,3” completamente configurabile, così da tenere sott’occhio le informazioni più importanti (anche le notifiche del navigatore). La grafica cambia in base alla modalità di guida scelta, e una sezione dello schermo è dedicata alle tecnologie di assistenza alla guida.

Nuova Ford Fiesta 2021: il nuovo cruscotto digitale

ADAS Tra queste val la pena segnalare il Wrong Way Alert, che funziona di concerto con la telecamera frontale e i dati del navigatore, e avvisa il guidatore quando imbocca un senso unico dalla parte sbagliata, in particolare sulle rampe d’accesso in autostrada. Di serie o a richiesta sono poi disponibili il cruise control adattivo con Stop & Go (per i modelli con cambio automatico) e riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’angolo cieco, la frenata attiva e il mantenimento di corsia. C’è poi l’Active Park Assist per le manovre di parcheggio negli spazi adatti rilevati dalla vettura, e che richiedono solo l’uso di freno e acceleratore da parte del conducente.

Nuova Ford Fiesta 2021, versione ST-Line: il posto guida

AUTO CONNESSA Il modem integrato nell’auto permette di gestire alcune funzioni dallo smartphone con la app FordPass: apertura/chiusura portiere, localizzazione vettura, verifica dei livelli di carburante, olio e pressione gomme, e per i modelli con cambio automatico anche l’accensione da remoto. La connessione a internet permette anche di ricevere gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale e le segnalazioni di possibili situazioni di pericolo nelle vicinanze.

MEGA STEREO Il sistema di infotainment di bordo è il Ford Sync 3, con lo schermo centrale da 8”, con comandi vocali per il controllo della riproduzione di brani musicali e per la navigazione, e il supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema offre di serie anche il Rear Occupant Alert, che avvisa se rimane qualcuno sul sedile posteriore quando si scende dall’auto. Su richiesta sarà possibile avere la piastra a induzione per gli smartphone e un impianto audio Bang & Olufsen da 575 W, dieci altoparlanti e subwoofer.

Nuova Ford Fiesta 2021: particolare della sportiva ST

Torna anche, e non ci saremmo aspettati nulla di diverso, anche la variante sportiva Fiesta ST sviluppata da Ford Performance. All’esterno il look è più aggressivo e sportivo: griglie con motivo a nido d’ape, prese d’aria di maggiori dimensioni, spoiler anteriore, minigonne laterali, e al posteriore un vistoso spoiler sul lunotto e il diffusore che accoglie anche il doppio scarico. Di serie cerchi in lega da 17”, a richiesta da 18”. Nuova la colorazione per la carrozzeria, che vedete in queste immagini, chiamata ST Mean Green.

Nuova Ford Fiesta 2021, versione ST: visuale di 3/4 anteriore

SEDUTA SPORTIVA All’interno il conducente si accomoda su sedili Performance con poggiatesta integrato, sviluppati per offrire ancor più supporto e contenimento laterale; ben quattordici le regolazioni della seduta. Specifiche per la ST le cuciture rosse a contrasto e il rivestimento in Sensico. Il volante è piatto nella parte bassa della corona, e la parte centrale della plancia ha una finitura simil fibra di carbonio con dettagli rossi (come le scritte sul pulsante di accensione).

Nuova Ford Fiesta 2021, versione ST: il posto guida

PRESTAZIONI DA SPORTIVA 6,5 secondi il tempo per passare da ferma a 100 km/h, con il tachimetro che si ferma a 230 km/h. Queste le prestazioni del 1.5 quattro cilindri turbobenzina da 200 CV e 320 Nm di coppia, 30 più del modello che andrà a sostituire. Di serie sospensioni sportive e ammortizzatori anteriori Tenneco; su richiesta il differenziale meccanico a slittamento limitato per migliorare la trazione e l’agilità in curva. Alle modalità di guida degli altri modelli la versione ST aggiunge anche Track, che disabilita il controllo di trazione e interviene sui parametri dell’ESC.

Ford non ha ancora comunicato prezzi e apertura degli ordini, ma sarà questione di poche settimane. Vi terremo aggiornati.