STRIPTEASE L'attuale generazione di Ford Fiesta è sul mercato dall'estate 2017, è quindi matura per il restyling di mid term. Una tesi figlia della logica, ma anche e soprattutto delle foto spia raccolte stamattina nei pressi del Centro prove Ford in Belgio, teatro dei test di collaudo di Fiesta facelift, pronta per il mercato - verosimilmente - a primavera 2022. Dopo gli avvistamenti dello scorso marzo, un prototipo della veste aggiornata della compatta dell'Ovale si fa così sorprendere per la seconda volta. E in questo caso, resta poco spazio per l'immaginazione.

IN PUNTA DI MATITA Stilisticamente parlando, ad evolvere, di Fiesta, dovrebbero essere il paraurti anteriore (non a caso, praticamente l'unico dettaglio ancora protetto da camouflage), griglia inclusa, inoltre qualche seppur minimo dettaglio della sezione posteriore, tipo il sopraciglio dei gruppi ottici. Ancora nessuna testimonianza fotografica dall'abitacolo, anche se è naturale aspettarsi qualche upgrade in chiave connettività, per non dire qualche intervento anche al layout degli strumenti.

IBRIDO SOFT Capitolo motori: Ford ha recentemente elettrificato Fiesta con un'assistenza ibrida leggera (mild hybrid 48 volt), che inizialmente è probabile continuerà a rappresentare l'unica soluzioni ibrida a listino (vedi logo EcoBoost Hybrid sul portellone). Questo almeno fino al 2026, anno entro il quale Ford sostiene che tutti i suoi veicoli in Europa saranno offerti con alimentazione o completamente elettrica, o ibrida plug-in. Fino alla data fatidica del 2030, quando l'intera gamma europea di di autovetture sarà 100% elettrica. Fiesta di odierna generazione, tuttavia, ancora non è pronta al salto: ibrido soft, poi si vedrà.