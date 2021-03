NUOVO STILE PER LA COMPATTA FORD L'attuale generazione della Ford Fiesta ha debuttato quasi quattro anni fa, nell'estate del 2017. La bestseller della Casa americana si prepara, quindi, a un importante rinnovamento stilistico e tecnologico e le foto spia scattate nei dintorni di Colonia, in Germania, mostrano che in Ford stanno già lavorando. Infatti, possiamo vedere uno dei prototipi, ancora molto mimetizzato, durante i test su strada, preludio all’arrivo sul mercato della compatta. Sotto gli adesivi si intravvedono paraurti dallo stile modificato con ampie prese d’aria anteriori. Ma anche dietro le forme paiono differenti rispetto al modello attuale. Tuttavia, manca ancora un po’ di tempo per il suo arrivo, poiché la nuova Fiesta non sarà svelata che nel 2022, presumibilmente durante il primo trimestre, per essere lanciata in primavera. Questa scelta è dettata principalmente dal fatto che l’attuale gamma si sta comportando ancora bene sul mercato, grazie all’ampia scelta fra motorizzazioni e carrozzeria, dalle versioni di accesso fino alla sportiva ST o all’avventurosa Active.

GAMMA ELETTRIFICATA CON L’IBRIDO LEGGERO Bisogna ricordare, inoltre, che Ford ha recentemente elettrificato la Fiesta grazie al sistema mild-hybrid con rete a 48 volt, soluzione che probabilmente sarà mantenuta almeno fino al 2026 - anno in cui la Casa americana sostiene che tutti i suoi veicoli in Europa saranno offerti con alimentazione completamente elettrica o ibrida plug-in. Vedremo se questa promessa sarà mantenuta, anche perché l’obiettivo è ben più ambizioso, visto che entro il 2030 i vertici del brand hanno dichiarato che la gamma di autovetture in Europa sarà 100% elettrica.