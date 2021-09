Lo dicono i numeri: Ford Puma è tra le auto più vendute in Italia e in Europa. Un caso? Beh, per avere successo nell’agguerritissimo segmento dei Suv compatti, non è solo questione di fortuna. Nella nostra comparativa dello scorso anno si è fatta strada tra acerrime sfidanti. Dunque, visto il suo successo, la Puma è senza dubbio un’auto cool. Da due anni a questa parte, Ford non si è seduta sugli allori e ha allargato la famiglia con nuovi allestimenti. La top di gamma è la ST con il 1.5 tre cilindri 200 CV, ma appena sotto di lei c’è il 1.0 mild hybrid 155 CV della ST Line Vignale. Un allestimento che unisce il meglio di due mondi, con l’elevata qualità e la cura dei materiali firmati Vignale che si sposano con la sportività dell’allestimento ST Line, un risultato davvero interessante. Sì, perché il cool factor della Ford Puma ST Line Vignale è proprio questo: equipaggiamento, qualità ed eleganza da auto premium, racchiusi in un B-Suv “relativamente” accessibile, visto che parte da un prezzo di 29.750 euro.

STILE

Partiamo dallo stile, che è quello dinamico e molto apprezzato di tutte le ST Line: infatti – oltre al badge – ritroviamo minigonne, paraurti anteriore sportivo, spoiler posteriore e codolini in tinta sui parafanghi. La firma Vignale aggiunge, però, numerosi dettagli cromati che alzano decisamente il tono dell’auto: dalla griglia anteriore, alle cornici dei finestrini fino alla parte inferiore del paraurti posteriore. Insomma, un’elegante sportività davvero ben riuscita e coerente, evidenziata dal colore grigio chiaro metallizzato che ormai fa tendenza. Anche i cerchi da 18”, specifici per questa versione, sono un’ottima fusione di queste due filosofie.

INTERNI

Ma forse ancora più che fuori è all’interno che si respira la “coolness” della Puma ST line Vignale. Questo grazie all’incredibile quantità di pelle che regna nell’abitacolo, caratteristica tipica di questo specifico allestimento. Plancia, corona del volante, bracciolo centrale, leva del freno a mano: tutto in pelle. Molto eleganti i sedili - pure loro in pelle -– traforati con motivo losangato, che di serie sono anche riscaldabili. Anche le plastiche sono di ottima fattura, comprese quelle carbon look sulla plancia, che donano quel tocco di sportività in più. Non manca nemmeno il tetto apribile, che però è un optional da 1.000 euro.

Gli interni della Ford Puma ST Line Vignale

Su questa Puma l’eleganza si sposa non solo con la sportività, ma anche con la tecnologia, a cominciare dall’impianto stereo Bang & Olufsen da 575 watt, che colpisce l’occhio non appena si sale a bordo, ma soprattutto l’orecchio appena lo si accende. D’altra parte, sul fronte tecnologia Ford si trova sempre in prima linea, con un pacchetto di aiuti alla guida di alto livello. Gli ADAS, qui, consentono una guida semi-autonoma di livello 2 completata dal co-pilot pack da 800 euro. In questo modo, oltre al mantenitore attivo della corsia e al sensore per gli angoli ciechi, troviamo la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo.

Sempre parlando di tecnologia, troviamo di serie la ricarica wireless per il telefono, prese USB-C e tutte le funzionalità dell’infotainment Sync3 di Ford: dal comando vocale ad Android Auto e Apple CarPlay. Nel co-Pilot Pack menzionato in precedenza ci sono anche la telecamera posteriore e il sistema automatico di parcheggio: Ford è stata tra i primi a proporre su un’auto di serie questo tipo di tecnologia.

COME VA, PREGI E DIFETTI

Se l’abitacolo è molto elegante e rifinito, la Puma ST Line Vignale è cool perché rappresenta un compromesso molto azzeccato tra la ST da 200 CV e la più parsimoniosa motorizzazione da 125 CV. Il suo 3 cilindri mild hybrid eroga infatti 155 CV e ben 240 Nm di coppia. È molto elastico e vivace dai 1.800 giri/min fin su a 5.000 giri/min. anche se risulta un po’ ruvido attorno ai 3.000 giri/min. Ma poco importa, perché visti i 16,5 km/l che ha fatto registrare in 100 km di prova, tra città, strade extraurbane e autostrade, gli perdonerete questo aspetto. E con la tecnologia mild hybrid, si merita a libretto la dicitura “ibrido”: che in molte ZTL vale come lasciapassare. Una tra tutte l’Area C a Milano. Insomma, un’auto cool perfetta per la città più cool d’Italia.

Dal punto di vista dinamico, poi, la Puma ST Line Vignale sa decisamente strapparvi un sorriso. È reattiva, precisa, agile. Le sospensioni dal piglio sportiveggiante possono, a volte, apparire un po’ secche nella risposta. Ma è veramente un piccolo dettaglio di un’auto che è comunque molto confortevole, sia per la buona insonorizzazione dell’abitacolo sia per l’accoglienza offerta dal sedile. Il mio consiglio? Non rinunciate al nuovo cambio automatico, che costa sì 2500 euro circa, ma sembra leggervi nel pensiero e fa molto per esaltare comfort e piacere di guida. Anche qui, la raffinatezza nello stacco da fermo e nei passaggi di marcia richiama le premium di classe superiore: un altro punto a favore della sua coolness. Non bastasse tutto ciò, la Puma è anche spaziosa e super versatile, con la chicca del Megabox che ha solo lei. Dunque, la Puma ST Line Vignale non è altro che l’allestimento più cool dell’auto più di successo di casa Ford.

SCHEDA TECNICA DELLA FORD PUMA ST LINE VIGNALE 1.0 155 CV AUT.

MOTORE 1.0 3 cilindri, mild hybrid, 155 CV e 240 Nm

1.0 3 cilindri, mild hybrid, 155 CV e 240 Nm PRESTAZIONI 0-100 km/h in 8,7 sec, vel. max. 200 km/h

0-100 km/h in 8,7 sec, vel. max. 200 km/h DIMENSIONI (LxLxA) 4.186 mm x 1.805 mm x 1.537 mm

(LxLxA) 4.186 mm x 1.805 mm x 1.537 mm BAGAGLIAIO 456-1.216 litri

456-1.216 litri PESO 1.334 kg

1.334 kg CAMBIO Automatico, 7 rapporti, doppia frizione

Automatico, 7 rapporti, doppia frizione PREZZO da 31.500 euro

Listino Ford Puma

Allestimento CV / Kw Prezzo Puma 1.0 EcoBoost 95 CV Connect 95 / 70 21.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium Design 125 / 92 23.150 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S Titanium Design 120 / 88 23.650 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium 125 / 92 24.250 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line Design 125 / 92 24.500 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S Titanium 120 / 88 24.750 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium Design automatica 125 / 92 24.900 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line Design 120 / 88 25.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line 125 / 92 25.250 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line 120 / 88 25.750 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica 125 / 92 26.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica 125 / 92 26.250 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium X 125 / 92 26.250 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X Design 125 / 92 26.500 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S Titanium X 120 / 88 26.750 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica 125 / 92 27.000 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line X Design 120 / 88 27.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X 125 / 92 27.250 € Puma 1.5 EcoBlue 120 CV S&S ST-Line X 120 / 88 27.750 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium X automatica 125 / 92 28.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X Design automatica 125 / 92 28.250 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica 125 / 92 29.000 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line Vignale 125 / 92 29.750 € Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line Vignale automatica 125 / 92 31.500 € Puma 1.5 EcoBoost 200 CV S&S ST 200 / 147 33.500 € Carica altri 19 allestimenti