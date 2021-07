EXTRA SCONTI Una nuova campagna di ecoincentivi è alle porte, quale miglior occasione per un'iniezione di vantaggi sulla propria gamma a bassa e media elettrificazione. Ford Hybrid Extra la nuova offensiva con la quale l'Ovale intende incoraggiare il pubblico italiano a farsi avanti e ad esplorare l'ibrido in ogni sua forma. Da Puma a Kuga, passando per la flotta di compatte con carrozzeria tradizionale: in Ford, vantaggi democratici.

IN CIFRE L’offerta “Extra” consente di acquistare la Ford preferita con “extra bonus” inclusi gli incentivi statali, sia da parte di un privato, sia un’azienda. La nota soluzione con anticipo zero e tasso agevolato, in caso di rottamazione, rende i modelli ibridi Ford di punta ancora più accessibili: su Puma Titanium EcoBoost Hybrid, un vantaggio cumulato di 5.750 euro, rate da 235 euro al mese. Su Kuga Plug-in Hybrid, fino a 10.550 euro di sconto e rate da 330 euro al mese. Su Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, sconto di 6.350 euro e piano finanziario da 194 euro al mese, su Focus Business EcoBoost Hybrid, infine, vantaggio ancora di 5.750 euro e rate mensili da 281 euro.

HORIZON 2030 La campagna Hybrid Extra riflette l’impegno dell’Ovale a favore di un futuro interamente elettrico: non più tardi dello scorso febbraio, Ford ha dichiarato che entro metà 2026 tutte le vetture vendute in Europa avranno almeno una versione Plug-In Hybrid o Full Electric, inoltre che entro il 2030 ogni modello nuovo sarà esclusivamente 100% elettrico. Allo stesso modo, ogni veicolo commerciale avrà, entro il 2024, almeno una versione Plug-In Hybrid o Full Electric.