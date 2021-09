Novità auto

In occasione dalla Milano Design Week Ford ha svelato nuova Mustang Mach-E GT. Si tratta della versione più grintosa e sportiveggiante del SUV coupé a batterie dell’Ovale Blu (qui la nostra prova della versione AWD Extended Range). Con i suoi 860 Nm di coppia disponibili all’istante, Mach-E GT è fra le sportive Ford più adrenaliniche di sempre. Grazie a un’accelerazione bruciante (da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi) il crossover elettrico di Dearborn si prepara a rivaleggiare ad armi pari con un’altra novità a Stelle e Strisce: Tesla Model Y.

LOOK GRINTOSO

Esteticamente Ford Mustang Mach-E GT si differenzia per la nuova mascherina con il destriero selvaggio incastonato all’interno della griglia chiusa in simil-carbonio e per il badge GT sul portellone postertiore. Appariscenti i cerchi in lega leggera da 20 pollici che si sposano alla perfezione con le pinze freno rosse firmate da Brembo, che mordono dischi da 385 mm di diametro (anteriori). Anche la tinta della carrozzeria Cyber Orange è inedita, una colorazione originale che si distingue per la sua brillantezza e fa contrasto con il tetto Shadow Black. A listino ci sono pure Grabber Blue e Dark Matter Grey.

Ford Mustang Mach-e GT: 3/4 anteriore

MASSIMA CONNETTIVITÀ

All'interno dell'abitacolo spicca un display touch full-HD molto ampio, da ben 15,5 pollici, che supporta il sistema d’infotainment Ford Sync. I sedili sportivi Performance rinforzati sono progettati per essere di supporto durante la guida sportiva e sono rifiniti in simil-pelle morbida, così come il volante. In aggiunta il sistema audio B&O a 10 altoparlanti e il tetto panoramico (optional). Il portellone con apertura automatica facilita l’accesso al vano posteriore, che conta su un bagagliaio da 402 litri.

VEDI ANCHE

Ford Mustang Mach-e GT: interni

POWERTRAIN

I due motori elettrici (uno per ogni asse) danno vita a una trazione integrale che lavora in sinergia con sospensioni adattive avanzate MagneRide 2. Il powertrain di Mach-E GT sviluppa una potenza di picco di 487 CV e una coppia massima di 860 Nm. A gestire tutto ciò - oltre a un’elettronica raffinata - pneumatici Pirelli 245/45 R20 specifici adatti a ogni tipo di superficie. Mach-e GT dispone inoltre di un'esclusiva modalità Untamed Plus, che calibra la risposta del powertrain in modo tale da garantire un’erogazione costante e lineare (guarda la dragrace fra Mach-e 1400 e Cobra Jet). Questa funzione riduce l'intervento del controllo di trazione e stabilità, amplificando il sound artificiale del motore.

Ford Mustang Mach-e GT: posteriore

BATTERIA: AUTONOMIA E RICARICA

A dare vita a questo bolide ci pensa un pacco batterie al lito posizionato sotto il pavimento e con una capacità energetica di 99 kWh (88 kWh utilizzabili). Un valore che stando ai dati d’omologazione registrati nel ciclo WLTP consentirebbe di percorrere fino a 500 chilometri con una sola ricarica (qui il nostro editoriale sulla gestione dell'ansia da ricarica). Collegandosi alle colonnine veloci in corrente continua (DC) e con una potenza di 150 kW, Mach-e GT può ripristinare fino a 100 chilometri in circa 10 minuti, o in alternativa passare dal 10% all'80% di carica in soli 45 minuti.

Ford Mustang Mach-e GT in carica

ASSISTENZA ALLA GUIDA E PREZZI

Mustang Mach-E GT è equipaggiata con avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui: l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centring, il Lane-Keeping System con Blind Spot Assist, il Active Park Assist 2.0 9 e Pre Collision Assist con frenata automatica di emergenza. Mustang Mach-E GT è ora disponibile per l'ordine con consegne che inizieranno entro la fine dell'anno con prezzi a partire da 76.800 euro (configuratore).