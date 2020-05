ESCLUSIVO Ford Ranger, uno dei pick-up più apprezzati oltreoceano, sbarca in Italia in edizione limitata Thunder. Le principali differenze che distinguono questa versione speciale da un classico Ford Ranger si sviluppano tanto all’esterno, quanto all’interno. Nato sull’allestimento Wildtrak, Ford Ranger Thunder è caratterizzato da un design audace e funzionale. Comfort e praticità non hanno nulla da invidiare a quanto offerto da un SUV di ultima generazione. Fari LED, dettagli cromati e finiture speciali sono solo alcuni dei dettagli di questo pick-up a tiratura limitata. Ford prevede infatti di produrne solo 4.500 esemplari per il mercato europeo.

DETTAGLI DISTINTIVI La carrozzeria di nuovo Ford Ranger Thunder è proposta in colorazione Sea Grey ed è abbinata a cerchi in lega neri da 18”. Tinte Dark Ebano Black per la calandra, per il paraurti posteriore, per le soglie battitacco e le maniglie porta. Sulla griglia anteriore spiccano poi finiture in colore rosso ai cui si aggiunge il badge ''Thunder'' dedicato con effetto tridimensionale. Fari LED di serie con cornici scure donano a questo pick-up un look ancora più grintoso e risoluto. Inoltre, il rivestimento del cassone dispone di specifiche finiture powder-coated in colorazione Black Mountain Top. All’interno si distinguono invece rivestimenti in pelle con dettagli a contrasto Rosso Thunder, con cuciture coordinate per volante, sedili e cruscotto.

READY TO RUMBLE Sotto il cofano di Ford Ranger Thunder scalpita un motore Diesel 2.0 litri Bi-Turbo EcoBlue da 213 CV di potenza e 500 Nm di coppia. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a 10 rapporti ereditato da Ford Mustang e Ford F-150, corredato dall’Adaptive Shifting Scheduling, in grado di valutare i diversi stili di guida ottimizzando di conseguenza i tempi di cambiata. Ford Ranger Thunder dispone inoltre (ovviamente) della trazione integrale, particolarmente indicata quando si affronta l’off-road. I consumi del pick-up a Stelle e Strisce si attestano intorno ai 7,8 l/100 km secondo il ciclo d’omologazione NEDC, 9,1 l/100 km stando al più recente standard WLTP. Ford Ranger Thunder può già essere ordinato nei concessionari del nostro Paese, con le prime consegne previste entro la fine dell'estate.