2X1 I nuovi Ranger Stormtrak e Ranger Wolftrak di Ford irrompono anche sulla scena italiana. Si tratta di due esclusive versioni a tiratura limitata del pluripremiato pick-up dell’Ovale Blu Ford Ranger (qui l'approfondimento sui più celebri pick-up USA). La variante Stormtrak si distingue per lo stile audace e per la sua capacità di garantire allo stesso tempo eccellenti capacità di carico e prestazioni elevate. Ranger Wolftrak è invece un pick-up robusto e grintoso, pensato per chi affronta tutti i giorni terreni impervi ed è alla ricerca di doti fuoristradistiche di alto livello.

PAROLA DI FORD! “I clienti sono entusiasti dello stile grintoso e delle prestazioni del nostro pick-up Ranger, quindi abbiano sviluppato i nuovi modelli in edizione limitata Stormtrak e Wolftrak per potenziare ancora di più questi aspetti”, ha dichiarato Hans Schep, direttore generale della divisione veicoli commerciali di Ford Europa. “La versione Stormtrak combina un design distintivo con dettagli di lusso e funzioni pensate per chi ha uno stile di vita dinamico, mentre la robustezza e la potenza della versione Wolftrak su percorsi fuoristrada consentono ai proprietari di avventurarsi lontano dalle strade battute per svolgere la propria attività o semplicemente per dedicarsi alle proprie passioni.”.

RANGER STORMTRAK ALL'ESTERNO... Basato sull’allestimento Wildtrak, nuovo Ranger Stormtrak si distingue per le protezioni sottoscocca e per l’appariscente colorazione Rapid Red con black stripe su cofano e fiancate. Sulla griglia frontale ci sono inserti specifici rossi ai cui lati spiccano i fari a LED. L’offerta prevede altre due tonalità: Frozen White e Blue Lightning. Disponibile con il motore Diesel 2,0 litri biturbo EcoBlue Ford da 213 CV e 500 Nm. La trazione integrale di serie garantisce eccellenti prestazioni off-road, mentre il cambio automatico a 10 rapporti rende l’esperienza di guida fluida e rilassante. Wildtrak monta di serie protezioni sottoscocca, il divisorio per il carico e la nuova copertura avvolgibile elettricamente, per una maggiore praticità nella movimentazione dei carichi. Ranger Stormtrak una capacità di traino di 3.500 kg, con il cassone posteriore con capienza fino a 1 tonnellata.

...E ALL'INTERNO Stormtrak monta sedili in pelle premium, gli stessi utilizzata sul celebre Ranger Raptor (qui la guida completa al mondo dei pick-up). Spiccano, inoltre, il logo Stormtrak ricamato e le cuciture in tessuto tecnico. Le superfici Tinted Graphite dell’abitacolo e le impunture rosse richiamano infine l’inconfondibile colorazione degli esterni esterna. Ranger Stormtrak sarà offerto in versione Double Cab, con spaziose sedute posteriori.

WOLFTRAK PRONTO A TUTTO! Il Ranger Wolftrak è nato per i clienti che sono alla ricerca di affidabilità in off-road e di uno stile grintoso, ma funzionale. Basato su Ranger XLT, Wolftrak monta un propulsore Diesel EcoBlue Ford 2,0 litri da 170 CV e 2,0 litri - in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico 10 rapporti. Il pick-up può contare sulla modalità di inserimento della trazione integrale 4X4 durante la marcia, sulle ridotte, sul differenziale posteriore con bloccaggio elettronico e su specific pneumatici da off-road. Portata e capacità di carico sono in linea con Stormtrak, con la possibilità di ottenere su richiesta la copertura del pianale di carico ad azionamento manuale o il tettuccio Aeroklas per sfruttare al meglio il vano posteriore.

DENTRO COM'È ? Le colorazioni Conquer Gray e Sea Grey contrastano piacevolmente con il nero opaco di griglia e protezione sottoscocca e con i cerchi in lega neri da 17''. Gli emblemi bruniti del Ranger Wolftrak e i predellini laterali prestampati danno poi un distintivo allo stile di questo roccioso pick-up. L’abitacolo riporta gli emblemi Wolftrak ed è provvisto di cruscotto e finiture delle portiere nero opaco. Di serie il sistema di navigazione e connettività SYNC 3 con touchscreen centrale da 8 pollici. La data di lancio e i prezzi dei due pick-up born in USA restano ancora tutti da svelare.