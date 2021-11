Elaborazioni estreme

Tra i tanti scenari che l’auto elettrica sta disegnando per il prossimo futuro, c’è anche quello delle conversioni di auto a motore termico con powertrain elettrici. Ad aprire la strada è Ford, che alla manifestazione SEMA 2021 di Las Vegas ha presentato Eluminator, il primo crate engine (qui vi spieghiamo di cosa si tratta) basato sul motore della Mustang Mach-E GT Performance Edition (qui la nostra prova video della sportiva americana).

Ford F-100 Eluminator, visuale laterale

COS’È UN CRATE ENGINE I crate engine sono motori che si comprano separatamente, venduti all’interno di una cassa (crate, appunto), e che possono essere montati in un secondo momento sulla propria auto al posto di quello originale. L’Eluminator è il primo crate engine elettrico in vendita negli Stati Uniti presso i rivenditori ufficiali Ford Performance Parts, al prezzo di 3.900 dollari. Può essere montato su auto nuove (e meno nuove, come quella presentata in questi giorni), purché abbiano il motore montato trasversalmente. Ogni propulsore genera 281 CV di potenza e 430 Nm di coppia.

Ford F-100 Eluminator, l'abitacolo a metà tra vintage e moderno

UN CONCEPT UNICO Per presentarlo in maniera originale e insolita, Ford ha lavorato a stretto contatto con diverse officine specializzate in veicoli custom e preparazioni speciali, portando alla fiera di Las Vegas il concept F-100 Eluminator, basato sullo storico pick-up a due posti F-100 del 1978. Al posto dei V8 originali (con cilindrate da 5.0 a 7.5 litri, e potenze da 130 a 220 CV), il pick-up monta un motore elettrico per ciascun asse, per una potenza complessiva di 480 CV e ben 860 Nm di coppia.

Ford F-100 Eluminator, la presa di ricarica sul lato

FATTO A MANO (O QUASI) Il telaio del F-100 concept è stato realizzato su misura da Roadster Shop insieme a MLe Racecars. La carrozzeria è in color grigio Avalanche e dettagli color rame Cerakote Copper studiati da Brand X Customs. I cerchi da 19x10 pollici sono di Forgeline, mentre le gomme sono Michelin Latitude Sport 275/45-19. All’interno la plancia è in alluminio, realizzata da JJR Fabrication, con rivestimenti in pelle curati da MDM Upholstery. Il volante (con il logo F-100), il cruscotto digitale e lo schermo verticale a centro plancia sono quelli di Mustang Mach-E. Il cofano anteriore ospita il motore elettrico (protetto da un pannello di metallo con un oblò) e un generoso “frunk” dove riporre bagagli e cavi di ricarica.

Ford F-100 Eluminator, il frunk anteriore e il motore dietro

LE DICHIARAZIONI “I clienti Ford personalizzano, customizzano e potenziano i loro veicoli da sempre”, ha commentato Eric Cin, direttore del reparto Vehicle Personalization di Ford. “Il nostro concept F-100 Eluminator anticipa come supporteremo i nostri clienti nel loro passaggio all’elettrico, con le sue prestazioni a zero emissioni, anche per i veicoli storici”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/11/2021