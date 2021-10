Anticipazioni

ANCHE LA MUSTANG CEDE AGLI ELETTRONI Ford Mustang e motore V8, il più classico dei binomi yankee fra la sportiva con il cavallo selvaggio sulla calandra e il bombardone a benzina, insomma una combinazione inscindibile. Almeno fino a oggi, poiché l’elettrificazione spinge più forte della muscle car a stelle e strisce e anche in casa Ford devono cedere – con l’onore delle armi – all’avvento degli elettroni. In realtà, il messaggio era già stato lanciato quando è arrivato il SUV Mustang Mach-e, anche se non tutti erano convinti di questa svolta elettrica degli americani di Detroit. Ma da allora quel modello è diventato un vero successo; quindi, sembra essere il momento giusto per la prossima Mustang coupé ibrida.

Nuova Ford Mustang: il profilo Linkedin dell'ingegnere americano

ARRIVA ANCHE LA TRAZIONE INTEGRALE Rumor dall’America hanno già preannunciato l’arrivo delle quattro ruote motrici sulla S650 Mustang del 2023, e ora abbiamo quella che sembra la conferma di qualcos'altro che non piacerà ai puristi. Secondo il profilo Linkedin di Pedro Maradei, ingegnere Ford, la nuova Mustang sarà equipaggiata con propulsori elettrificati. Il suo profilo mostra che da luglio a novembre dello scorso anno stava lavorando su versioni di pre-produzione della Mustang 2023, in particolare quelle dotate di un sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,3 litri e un ibrido V8 da 5,0 litri. Ciò sostanzialmente conferma che la nuova Mustang sarà la prima nel suo genere, ma non è chiaro se la S650 sarà disponibile esclusivamente con sistemi di propulsione elettrificata o se verranno offerti anche motori convenzionali. Tuttavia, sembra che Ford sia davvero impegnata nell'elettrificazione visto che la coupé base e la Mustang GT devono essere offerte con soluzioni di motorizzazioni più efficienti.

Nuova Ford Mustang: nel 2028 anche la versione con motore elettrico?

ALL’ORIZZONTE UNA MUSTANG A ZERO EMISSIONI? In ogni caso, Ford si sta preparando a rendere la sua sportiva per eccellenza un veicolo completamente elettrico nel 2028, quindi è tempo di iniziare ad abituare il pubblico per questo passaggio epocale. Forse i motori a benzina continueranno come sempre ad animare le ruote posteriori mentre i motori elettrici saranno montati sull'asse anteriore, migliorando trazione e tenuta di strada. Amanti dei burnout, se questa è la soluzione tecnica scelta a Detroit per la trazione integrale, allora sarà ancora possibile far fumare le gomme disattivando il sistema ibrido per lasciare libero sfogo alla vostra... creatività. Una soluzione intelligente per non snaturare la filosofia originale della sportiva americana, ma aspettiamoci nuove notizie entro breve. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2021