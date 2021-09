Auto elettrica

TO PROTECT AND TO SERVE È risaputo che prove di verifica della polizia di stato del Michigan sui potenziali veicoli da impiegare per il servizio d’ordine siano davvero molto approfondite. I test sono talmente rigorosi che molti dipartimenti di polizia degli Stati Uniti basano le loro decisioni sulle sue conclusioni della MSP (Michigan State Police). A quanto pare, nuova Ford Mustang Mach-e 2021 (qui la nostra prova su strada) è il primo veicolo elettrico ad aver superato questi rigidi test. ''Il fatto che Mustang Mach-e abbia resistito con successo all'estenuante valutazione della Polizia di Stato del Michigan dimostra che Ford è in grado di costruire veicoli elettrici efficienti, robusti e ideali anche per i lavori più impegnativi'', ha affermato Ted Cannis, CEO di Ford Pro.

Ford Mustang Mach-e MSP: frontalePROVE RIGOROSE Ford Mustang Mach-e è stata sottoposta ad accelerazioni intense, a violente frenate nonché a prove per valutare la risposta del veicolo in situazioni d’emergenza. Test che il SUV coupé dell’Ovale Blu ha superato a pieni voti. Davvero un ottimo risultato per la Casa di Dearborn, che ha commentato con entusiasmo il superamento delle verifiche della MSP. ''Un veicolo spinto da un propulsore elettrico può offrire performance di altissimo livello e resistere a cicli di lavoro intensi e gravosi'', sono state le parole della Dirigenza Ford.

VEDI ANCHE

Ford Mustang Mach-e MSP: 3/4 posteriore

ELETTRICA GRINTOSA L’auto che verrà consegnata alle forze di polizia del Michigan si basa su Mustang Mach-e GT (qui il nostro approfondimento): la versione più sportiva, con trazione integrale a doppio motore da 487 CV e 860 Nm di coppia. L’autonomia dichiarata è di circa 500 chilometri, mentre la batteria ha una capacità nominale di 99 kWh. Di recente, anche le forze dell’ordine del Regno Unito hanno dimostrato interesse per Mach-e, affermando che un buon numero di dipartimenti si è dichiarato favorevole all'ingresso in flotta della full-electric Ford.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/09/2021