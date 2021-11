Veicoli commerciali

Percorre fino a 50 km a zero emissioni: il nuovo furgone Volkswagen, erede del mitico Bulli, arriva sul mercato italiano solo in versione PHEV

La presentazione internazionale è stata lo scorso giugno, ma è finalmente disponibile anche in Italia il nuovo Volkswagen Multivan, il veicolo commerciale della casa di Wolfsburg, sia in versione furgone che trasporto passeggeri (e se proprio siete dei nostalgici c’è anche quello storico prodotto da Playmobil).

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: visuale di 3/4 anteriore

DIMENSIONI E INGOMBRI Non sarà importato in Italia il modello a passo lungo: quello venduto da noi è lungo 4.973 mm e largo 1.941 (2.252 con gli specchietti), alto 1.907 mm e con un passo di 3.124 mm. Interessante il CX di 0,30, così come il diametro di sterzata di soli 12,1 metri.

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: visuale posteriore

SETTE POSTI SINGOLI Nella sua versione passeggeri il nuovo VW Multivan può avere fino a sette sedili singoli, scelta che consente il massimo della versatilità, e l’uso in condizioni tra le più disparate, dalle vacanze per famiglie numerose alle uscite per gli appassionati di sport “ingombranti”.

VEDI ANCHE

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: lo spazio di carico non manca

BAGAGLIAIO La capacità di carico (fino al tetto) con tutti i sedili in posizione d’uso è di 469 litri, che diventano 1.844 con due file di sedili. Con solo il conducente e il passeggero davanti, quindi senza i cinque sedili posteriori, la capacità di carico è di ben 3.672 litri. 2.120 i kg del peso a vuoto dell’unica versione venduta in Italia, ossia il Multivan eHybrid a passo corto.

SOLO PHEV Nuovo Volkswagen Multivan è disponibile in tre motorizzazioni: due motori a benzina da 136 e 204 CV, e un ibrido plug-in con una potenza di sistema da 218 CV. I motori termici tradizionali non saranno commercializzati in Italia.

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: la presa di ricarica

DATI TECNICI Pur con potenze leggermente diverse, il powertrain è quello usato dagli altri veicoli plug-in del gruppo Volkswagen (non perdetevi il confronto tra Golf GTE e Tiguan eHybrid): motore 1.4 turbo benzina 4 cilindri da 150 CV (110 kW) abbinato a un motore elettrico da 116 CV (85 kW) con cambio doppia frizione DSG a sei rapporti, per una potenza di sistema di 218 CV (160 kW) e 350 Nm complessivi. Consumi di 1,5 litri per 100 km (omologazione NEDC), velocità massima di 192 km/h e 11,6 secondi per lo scatto da zero a cento km/h.

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: visuale di 3/4 posteriore

BATTERIA E AUTONOMIA La batteria ha una capacità di 10,4 kWh netti, che permette al nuovo Multivan di percorrere da 46 a 50 chilometri nel ciclo WLTP: una distanza non enorme, ma comunque sufficiente a coprire le esigenze giornaliere della gran parte delle persone (e non crea problemi di autonomia per le vacanze, grazie al motore a benzina). La ricarica completa alla presa di casa (2,3 kW) richiede circa cinque ore, mentre alla colonnina o alla wallbox (con una potenza massima di 3,6 kW) bastano tre ore e 40 minuti.

Nuovo Volkswagen Multivan eHybrid: il badge della versione Energetic

PREZZI Volkswagen non ha ancora comunicato il listino ufficiale del nuovo Multivan: aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili. Il furgone tedesco sarà disponibile in tre diversi allestimenti: Multivan Space, Life e Style (a cui si aggiunge l’allestimento speciale Energetic, in fase di lancio).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2021