IN BUONA COMPAGNIA Piccolo, ma pur sempre inconfondibile: torna in versione Playmobil il mitico Volkswagen Bulli, disponibile come nuovo set della casa di giocattoli tedesca. La denominazione ufficiale di Playmobil è Volkswagen T1 Camping Bus, ma gli appassionati l’hanno già soprannominato Playmo-Bulli.

COME QUELLO VERO Nonostante le piccole dimensioni, la cura dei dettagli è davvero notevole: per la realizzazione del modellino è stato utilizzato il modello T1 Camper del 1962, appartenente alla collezione di veicoli commerciali Oldtimer di Hannover. Il divanetto interno è ribaltabile, come l’originale, tavolino e armadietti si aprono e contengono cibo e attrezzi da campeggio. Dietro lo sportello del vano motore trova posto il gruppo propulsore, il boxer a 4 cilindri.

DIMENSIONI A CONFRONTO A mo’ di divertissement, ecco una simpatica tabella che mette a confronto i due modelli, l’originale Henrik il Rosso e il modellino di Playmobil

Volkswagen T1 T1 Playmobil Lunghezza 428 cm 25 cm Larghezza 175 cm 11 cm Altezza 220 cm 13 cm

E PER GUIDARLO DAVVERO? Se il giocattolo non basta a soddisfare la vostra voglia di un tuffo nel passato, Volkswagen Veicoli Commerciali Oldtimer permette di noleggiare anche l’originale pulmino tedesco, disponibile in diverse versioni, di quasi tutte le generazioni. Per maggiori informazioni, consultate il sito volkswagen-nutzfahrzeuge.de

DOVE COMPRARLO Il Bulli rosso di Playmobil affianca l’altrettanto storico Maggiolino annunciato a ottobre, e può essere acquistato presso i principali negozi di giocattoli, anche online.