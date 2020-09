REGALO TOP Non è mai troppo tardi per tornare bambini, o per fare un regalo - per nulla interessato - al nipote a cui non interessano affatto le automobili, men che meno quelle più vintage. Giusto? Ecco allora qualcosa che potrebbe fare al caso vostro.

DUE ICONE Il prossimo anno la fabbrica Playmobil di Zirndorf, in Germania, sfornerà due nuovi set dedicati ad altrettante iconiche vetture di Volkswagen: la Beetle, da noi conosciuta anche come Maggiolino, e il camper T1, detto anche Bulli (e che molti ricordano come il “furgone dei libici” di Ritorno al Futuro), con tanto di personaggi vestiti come andava di moda negli anni Sessanta e Settanta. I modelli sono realizzati su licenza ufficiale Volkswagen.

VW BULLI Il set del Bulli, composto da 74 pezzi, contiene una felice coppia di personaggi hippie che immaginiamo impegnati ad attraversare la California, con la macchina fotografica pronta e la cartina in mano. Il camper è completo di tutti i comfort, con la cucinetta da viaggio, le brandine per dormire e un sacco di spazio nel portapacchi sul tetto. A me piace un sacco la barba del conducente, comunque.

VW BEETLE Il Maggiolino invece è più auto da famiglia, con mamma e papà seduti davanti, con i loro improbabili look da figli dei fiori, e il figlio che non vede l’ora di scendere dall’auto, smettere di ascoltare la musica dei genitori e divertirsi in spiaggia con la tavola da surf caricata sul tetto. Il set è composto da 52 pezzi.

QUANDO ARRIVANO I set Playmobil del Maggiolino e del Bulli dovrebbero arrivare a gennaio del prossimo anno. E con ogni probabilità non costeranno neppure troppo (certo meno di un set LEGO). Certo, un paio di settimane troppo tardi per essere messi sotto l’albero, ma non sarà certo questo a scoraggiarci...