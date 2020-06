BAT-CRISTALLO Protagonista insieme a Michael Keaton delle due pellicole di Tim Burton dedicata al giustiziere di Gotham City, l’indimenticabile Batmobile con motore a razzo ora è un ''gioiello'' Swarovski. Il modellino di cristallo lungo 14,9 cm, alto 3,4 cm e largo 6 cm è una replica fedele dell’auto dei film del 1989 e del 1992 e si distingue per una cura al dettaglio davvero maniacale. La superficie scura e ben levigata è composta da 473 faccette. Per realizzarla, l’azienda austrica ha impiegato pregiati cristalli Swarovski Jet neri. Insieme all’iconica Batmobile, Swarovski propone anche l’action figure del Cavaliere oscuro.

GIOIELLO COSTOSO Swarovski Batmobile può essere acquistata direttamente sul sito web ufficiale del produttore a un prezzo di 399 euro. Stesso cifra per avere la statuetta del supereroe della DC Comics, rifinita anch’essa con cristalli Jet neri e 578 faccette. Acquistando invece il Set Online Batman, Batmobile e action figure sono vostri a 699 euro. Se infine cercate qualcosa di ancora più esclusivo e ricercato, Swarovski mette a disposizione Batmobile limited edition, capolavoro lungo 27 cm costituito da oltre 16.000 cristalli applicati a mano con tecnica Pointiage, pneumatici in gomma nera e dettagli in metallo lucido. Realizzata in soli 200 esemplari, questa variante non è proprio alla portata di tutti: prezzo di 7.490 euro. Un prezzo, semmai, alla portata di Bruce Wayne.