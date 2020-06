LE FOTO Nuovo Batman, nuova Batmobile. Vi avevamo già anticipato che nel 2021 sarebbe uscito un ulteriore capitolo della saga, intitolato ''The Batman'', con protagonista Robert Pattinson, attore di Twilight, e altri celebri personaggi quali Zoe Kravitz, John Turturro e Colin Farrell. Ora sono state divulgate altre immagini della futura auto del Cavaliere Oscuro ma, nonostante siano leggermente meno misteriore, ancora non si riesce a capire cosa, o meglio quale - auto -, ci sia sotto.

UN'AUTO ''NORMALE'' Rispetto ad altre Batmobile viste nei vari capitoli precedenti, questa sembra quasi un'auto comune. Quasi. Ha quattro ruote, un parabrezza, fari a LED e un motore tradizionale, forse un V8, in posizione centrale. Insomma, la prossima Batmobile avrà le sembianze di auto più di ogni altra versione precedente, avendo somiglianze con muscle car come Dodge Charger o Ford Mustang.

COMING SOON A causa del Coronavirus, l'uscita di ''The Batman'' nelle sale cinematografiche degli USA è slittata al 1° ottobre 2021. In attesa di potercelo godere anche noi, se siete amanti di Batman e delle auto, vi consigliamo (qualora vi fosse sfuggito) il documentario Warner Bros sulla storia della Batmobile. Buona visione!