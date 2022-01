Opel Insignia: in futuro rinascerà crossover elettrico?

L’interesse del pubblico per SUV e crossover è davvero insaziabile, un trend che costringe le Case a rivoluzionare continuamente i modelli inseguendo le esigenze dettate dal mercato. In quest’ottica vanno letti i rumor che parlando di una possibile metamorfosi di Opel Insignia (qui la nostra prova) da elegante berlina a crossover elettrico tuttofare. Una vera scommessa con la quale l'azienda tedesca spera di rilanciare un modello finito ormai ai margini del listino.

Render nuova Opel Insignia: posteriore

ELETTRICA E IBRIDA Le prime ipotesi suggeriscono che nuova Insignia possa nascere sull’innovativa piattaforma modulare eVMP (PSA), che fungerà da base per Peugeot 3008 e 5008 2023. Ciò lascia intuire che il crossover Opel sarà disponibile con un’offerta di propulsori elettrici molto eterogenea. L'architettura eVMP è compatibile infatti con batterie con capacità compresa tra 60 e 100 kWh e con powertrain a trazione anteriore o bi-motore con schema 4x4. La piattaforma eVMP di Stellantis è fondamentalmente una versione pesantemente aggiornata dell’architettura EMP2, il che significa che Opel Insignia (qualora vedesse la luce) sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in.

Render nuova Opel Insignia: dettaglio anteriore

COSTITUZIONE ROBUSTA Già nel 2019 il Managing Director di Opel, Stephen Norman - intervistato dal magazine britannico AutoExpress - aveva prospettato la possibilità di una trasformazione in SUV di Insignia: ''In Opel pensiamo che nuova Insignia possa essere il futuro. Si tratta della più grande metamorfosi attuata in Opel''. Stando alla ricostruzione grafica degli esperti di AutoExpress, nuova Insignia potrebbe assomigliare a Citroen C5 X (qui la nostra prova). Un crossover dalle forme robuste e dal design filante, con l’innovativo Opel Vizor su tutta la calandra. Sebbene non ci sia ancora nulla di confermato, si parla del 2024 come ipotetica data di lancio. Un lasso di tempo coerente, visto e considerato che Insignia è stata rinnovata proprio a fine 2020.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/01/2022