Nuova Opel Astra Sports Tourer, piccola grande wagon. Prime foto

Inseparabili da più generazioni, naturale che a un pugno di mesi dal debutto di nuova Opel Astra 5 porte metta il naso fuori pure Opel Astra Sports Tourer di nuova edizione. Che copia la hatchback in tutto e per tutto, salvo accogliere bagagli e esseri umani con maggior disinvoltura. Sfoglia la gallery per prendere dimestichezza col nuovo design esterno e interno.

Nuova Opel Astra Sports Tourer

Anche l'ultima interpretazione della station wagon alla Opel maniera (tutto iniziò 60 anni fa con Kadette Caravan) sarà disponibile con due livelli di trazione ibrida plug-in (1.6 Hybrid da 180 cv e 225 cv), facendone la prima station elettrificata della Casa tedesca. L'ibrido, ma anche motori alla ''vecchia maniera'': ovvero il turbo benzina 1,2 litri da 110 cv e 131 cv e il turbodiesel 1,5 litri da 131 cv di origine (ex) PSA. Cambio manuale a sei marce di serie, cambio automatico a otto rapporti (elettrificato sugli ibridi plug-in) opzionale sui motori più potenti. Successivamente al lancio, arriverà - nel 2023 - anche la versione 100% elettrica.

Nuova Astra Sports Tourer, più corta di prima ma più proporzionata

Nuova Opel Astra Sports Tourer lunga 4.642 mm, larga 1.860 mm e alta 1.480 mm. La lunghezza complessiva è di -60 mm inferiore al modello precedente a causa dello sbalzo anteriore ridotto, tuttavia il passo è notevolmente superiore: 2.732 mm, ovvero +70 mm rispetto a prima e +57 mm rispetto a nuova Astra berlina.

VEDI ANCHE

BAGAGLIAIO/1 Con un'altezza di carico di circa 600 mm, a sua volta il vano bagagli offre 608 litri di spazio utile con gli schienali posteriori in posizione verticale (+68 litri rispetto al passato) e fino a 1.634 litri quando ripiegati (+4 litri). Quando gli schienali posteriori divisi 40:20:40 (di serie) sono ribaltati, il pavimento è completamente piatto. Anche con la batteria agli ioni di litio sotto il pavimento, le varianti ibride plug-in offrono comunque volumi di carico utili rispettivamente di 548 litri e 1.574 litri.

Nuova Astra Sports Tourer, più capacità di carico

BAGAGLIAIO/2 Il volume del vano bagagli delle varianti con motore a combustione è ottimizzato con l'optional ''Intelli-Space'', un piano di carico mobile che può essere facilmente regolato in altezza con una sola mano, ma anche sistemato con un'angolazione di 45 gradi. Per ancora maggiore comodità, la copertura retrattile del bagagliaio può essere riposta quando il pianale mobile si trova sia nella posizione superiore che inferiore: normalmente, le concorrenti consentono lo stivaggio della copertura solo quando il pianale si trova nella parte superiore. Ovviamente. il portellone si apre e si chiude anche automaticamente, con il solo movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Come sorella hatchback, nuova Astra Sports Tourer stravolge il design della precedente generazione. Il nuovo volto del marchio Opel Vizor si combina con il cosiddetto Opel Compass, dove gli assi verticale e orizzontale – la piega netta nel cofano e la grafica a forma di ala delle luci diurne – si intersecano con l'emblema Opel Blitz al centro del musetto. Il Vizor integra anche nuove tecnologie come i fari adattivi Intelli-Lux LED Pixel e la fotocamera frontale. Al posteriore, l'Opel Compass si esprime nel Blitz montato centralmente, nella luce dei freni montata in verticale e nei sottili gruppi ottici, identici a quelli della berlina.

Nuova Astra Sports Tourer, i fari posteriori

Così come identico alla compatta a 5p è il layout dell'abitacolo. L'interfaccia uomo-macchina Pure Panel completamente digitale si manifesta nel caratteristico touchscreen extra-wide, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto anche in modalità wirelss sin dalla versione entry level, tuttavia impostazioni come il climatizzatore possono ancora essere selezionate direttamente tramit interruttori. Il proverbiale comfort di ogni station wagon Opel è assicurato poi dai sedili anteriori certificati AGR (Aktion Gesunder Rücken, Campagna per la schiena più sana): ultra-ergonomici, dall'ampia gamma di regolazioni e dall'inclinazione elettrica al supporto lombare elettropneumatico. In pelle Nappa, offrono persino ventilazione e massaggio per il guidatore e riscaldamento nella parte posteriore e anteriore.

Nuova Astra Sports Tourer, gli interni

Tra i sistemi di assistenza alla guida opzionali, non mancano head-up display Intelli-HUD e pacchetto Intelli-Drive 2.0. Nuova Opel Astra in vendita in Italia nella prima parte del 2022, a breve si conosceranno prezzi e allestimenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/12/2021