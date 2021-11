Guida all’acquisto

La piccola microcar tedesca (su base Citroen Ami) disponibile in Germania in tre allestimenti. La guidano anche gli adolescenti con la patente AM

Presentata un paio di mesi fa, la gemella di Citroen Ami è la nuova microcar elettrica con cui la casa della saetta si lancia nel mondo della nuova mobilità sostenibile, fatta di auto a zero emissioni e poco ingombro di suolo stradale: come la controparte francese, infatti, è lunga 2,41 metri, larga 1,39 m e pesa meno di 500 kg. In quanto quadriciclo (o veicolo a motore leggero) in lo si può guidare dai 14 anni in su, previo conseguimento della patente AM. Non perderti il nostro speciale approfondimento dedicato proprio alle microcar elettriche.

Opel Rocks-e: guidabile dai 14enni

MOTORE E BATTERIA La nuova Opel Rocks-e è una piccola vettura capace di 75 km di autonomia (ciclo WLTP) resa possibile dalla batteria di 5,5 kWh, che si ricarica in tre ore e mezza dalla presa domestica; volendo, è disponibile su richiesta l’adattatore per le colonnine pubbliche. Il motore da 8 CV consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, mentre il diametro di svolta di soli 7,2 metri la rende perfetta per destreggiarsi nel traffico e nelle strette vie delle nostre città. Il tutto con un’abitabilità più che soddisfacente per due persone (qui la nostra prova della gemella Ami).

Opel Rocks-e: caratteristiche le portiere simmetriche

PORTIERE SIMMETRICHE La versione di attacco di Opel Rocks-e si caratterizza per la colorazione bicolore di anteriore e posteriore e una versione “light” del Vizor, lo stilema che caratterizza le nuove vetture Opel. Identiche ma simmetriche le portiere che si aprono su lati opposti (in avanti quella del conducente, all’indietro quella del passeggero), e si chiudono con cinghie di colore giallo.

Opel Rocks-e: gli interni

TRE ALLESTIMENTI Oltre a quello base, Rocks-e è poi disponibile in altri due allestimenti, Opel Rocks-e Klub e Opel Rocks-e TeKno, caratterizzate da colori - rispettivamente - grigio opaco e giallo. I coprimozzi “x-Style” sono di serie per entrambi i modelli, così come le decorazioni nere sulle portiere. La versione Klub ha la carrozzeria grigia, mentre la TeKno aggiunge pannelli in plastica gialla davanti e dietro. Il colore distintivo dell’allestimento è ripreso all’interno, nelle reti portaoggetti e nei ganci per le borse della spesa, intorno alla strumentazione e al tunnel centrale, e nelle cuciture dei tappetini. Di serie il porta smartphone nel tunnel centrale e la connettività per creare un infotainment con lo schermo del telefono. L’interfaccia Bluetooth per le telefonate è invece disponibile su richiesta.

Opel Rocks-e: visuale di 3/4 posteriore

PREZZI Opel Rocks-e è ordinabile in Germania al prezzo di 7.990 euro. I modelli TeKno e Klub sono disponibili con un sovrapprezzo di 700 euro, e costano 8.790 euro. Non ancora ufficializzati i prezzi in Italia, ma non dovrebbero discostarsi di molto da quelli della Germania. Le consegne inizieranno entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/11/2021