Com'è fatta la nuova Opel Astra 2021 ve l'ho già raccontato per filo e per segno in occasione della world première e con l'avvicinarsi dell'apertura degli ordini cominciano ad arrivare le prime informazioni sui prezzi per l'Italia. In attesa della versione 100% elettrica che debutterà nel 2023, l'offerta delle motorizzazioni ricalca quella della cugina Peugeot 308 (qui la prova e tutti i dettagli).

A bordo della nuova Opel Astra Hybrid

VEDI ANCHE

LE VERSIONI Lato benzina, si parte con il tre cilindri turbo da 1,2 litri, 110 CV e 230 Nm, proposto solo con cambio manuale a 6 marce. A questo si affianca la versione potenziata a 130 CV, disponibile anche con l'automatico a 8 rapporti. A gasolio c'è il quattro cilindri millecinque Diesel da 130 CV e 300 Nm: anch'esso offerto sia in combinazione con cambio manuale o con l'automatico a 8 rapporti. Al top della gamma, la Opel Astra (plug-in) Hybrid, con autonomia fino a 60 km. Due i livelli di potenza: 180 o 224 CV, entrambi con 360 Nm di coppia, trazione anteriore e trasmizzione automatica a 8 velocità.

Nuova Opel Astra a motore tradizionale: la leva del cambio manuale

QUANTO COSTA Il listino completo non è ancora stato divulgato e i prezzi ufficiali, così come le esatte specifiche dei vari allestimenti, sono ancora in via di definizione. Si sa però che la nuova Opel Astra 2021 attaccherà a 24.500 euro con la versione a benzina da 110 CV e cambio manuale. Gli ordini si aprono a ottbre 2021, con le prime consegne - e quindi anche la presenza nelle concessionarie - a partire da inizio 2022. Poco dopo seguirà la nuova Opel Astra Sports Tourer station wagon.