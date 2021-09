Primo contatto

IL SUV OPEL RIMESCOLA LE CARTE Oggi gli occhi sono puntati sulla nuova Opel Grandland. Il SUV tedesco rinuncia alla X del nome, prima si chiamava Grandland X, ma si regala un look inedito e tanta tecnologia per connettività e sicurezza. Insomma, ha un volto più moderno, un cockpit totalmente digitale, ADAS per la guida quasi autonoma e anche motori per tutti i gusti: diesel, benzina e plug-in hybrid.

Nuova Opel Grandland: il SUV tedesco nella video prova

Questa volta partiamo dallo stile perché è l’elemento che più contraddistingue la nuova Grandland rispetto a prima. L’ammiraglia a ruote alte di Opel debutta con uno design ispirato alla nuova Mokka e che ha coinvolto anche l’ultima Crossland, le sorelline della gamma SUV dei tedeschi. Si chiama Opel Visor ed è l’inconfondibile frontale, che integra in un unico elemento la calandra, il logo del fulmine e i proiettori. Proprio i fari anteriori sono un’altra caratteristica distintiva. Possono essere di tipo attivo, IntelliLux LED Pixel, con 168 moduli - 84 per ciascun fanale - e adattare il fascio di luce senza soluzione di continuità e senza abbagliare.

Nuova Opel Grandland: il frontale con Opel Visor che integra calandra, logo e fari a LED

DESIGN MODERNO E CONDIVISO Insomma, rispetto al passato, voto più alla novità e al family feeling, che oggi abbraccia anche l’Astra new generation. La Grandland cambia davanti, cambia un po’ di fianco e cambia dietro grazie al nuovo taglio del portellone e ai gruppi ottici a LED più affilati. Nel complesso ha un look equilibrato, con i muscoli al posto giusto: sono belli i cerchi in lega da 18” o 19”, accolti dagli ampi archi passaruota. Ma cambiano anche i paraurti davanti e dietro ben sagomati, per un accento sportivo che, lo sappiamo, non guasta mai. Cosa piace meno dello stile? I finti tubi di scarico - sono delle cornici cromate o nere – ma è un vezzo comune a tantissimi modelli.

I nuovi interni mandano letteralmente in pensione quelli visti fino a oggi. L’approccio è quasi futuristico, con i due schermi raccolti in un unico sistema denominato “Opel Pure Panel”, anche qui eredità di nuova Mokka. Di fatto troviamo un ponte di comando quasi minimal ma super tecnologico, che consente di avere tutto sott’occhio e a portata di mano. Il sistema 100% digitale è più intuitivo da usare di quanto sembra.

Nuova Opel Grandland: l'abitacolo ben rifinito e con il sistema Opel Pure Panel

SISTEMA MULTIMEDIALE INTUITIVO Basta poco per prendere confidenza con l’infotainment, che è gestito tramite un touch/display centrale, grande fino a 10”. E piace che sia rivolto verso il guidatore… distrae meno durante la guida. Meno attraente la chiara liaison con le gemelle Peugeot, evidente nella forma della leva del cambio automatico e in alcuni dettagli in abitacolo. Ma queste sono le sinergie industriali che servono a bilanciare i costi produttivi.

Lato infotelematico, la compatibilità col web è totale e supporta Apple CarPlay e Android Auto oltre ai servizi da remoto OpelConnect. Con il Multimedia Navi Pro, top di gamma, sono compresi aggiornamenti online delle mappe, informazioni sul traffico e navigazione predittiva. Di serie anche la comodità del sistema di ricarica wireless per lo smartphone. Niente fili che si intrecciano attorno al cambio, e la presenza di numerosi comandi fisici per la regolazione di climatizzatore, profili di guida e sistemi di assistenza rende la guida più sicura poiché si riducono le distrazioni. E se la connettività viaggia a mille, la sicurezza non è da meno. Il piatto è davvero ricco e fin dalla versione di attacco trovo la frenata automatica di emergenza, l’avviso di abbandono della carreggiata, il riconoscimento pedoni e segnali stradali e il cruise control. Ma si raggiunge il livello 2 di guida assistita con l’opzionale Highway Integration Assist, che aggiunge il mantenimento attivo della corsia e il cruise control adattivo stop&go in abbinamento alla telecamera a 360°.

Nuova Opel Grandland: il sistema Night Vision per aggiungere sicurezza al buio

Lato motori, la nuova Grandland offre un’ampia scelta fra benzina, diesel e plug-in hybrid. A 3 e 4 cilindri turbo, con trazione anteriore o integrale e cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti. Le potenze vanno da 130 CV delle più piccole 1.2 benzina e 1.5 diesel, ai 300 CV della Hybrid4, ricaricabile alla spina.

Nuova Opel Grandland: il piccolo 3 cilindri turbo-benzina da 130 CV

Bilanciate le prestazioni della 1.2 turbo benzina manuale, con il piccolo 3 cilindri che regala vivacità unita a consumi abbastanza contenuti, se sono veri i 6,7 litri/100 km registrati dal computer di bordo durante il test drive. La Grandland in questa configurazione assicura un bel piacere di guida, creato da un buon comfort a bordo per cinque persone e un’apprezzabile precisione su strada. Chiaro, non si possono pretendere performance elevate, ma quello che piace è proprio l’equilibrio complessivo. Insomma, le performance piuttosto modeste sono compensate da altri elementi come il piacere di stare a bordo. In più, il cambio manuale è ben manovrabile e la frizione non è pesante. È innegabile che l’automatico sia più comodo, ma anche con questa soluzione il voto è positivo.

Nuova Opel Grandland: la plug-in durante la ricarica con wallbox

OTTIME PRESTAZIONI... ALLA SPINA E non ci sono dubbi che anche le altre versioni rispondono presente a queste caratteristiche, dalle più econome turbodiesel alla più ecologica, ma performante plug-in hybrid. Quest’ultima, su strada abbina comfort a piacere di stare al volante, con prestazioni elevate grazie ai 235 orari di punta e ai 6,1 secondi nello scatto sullo zero-cento, niente male per un SUV che pesa oltre 1.800 kg. Tuttavia, garantisce fino a 65 km di autonomia elettrica, con la batteria aglio ioni di litio da 13,2 kWh e tempi di ricarica da 2 a 7 ore a seconda che si scelga una colonnina da 7,4 kW oppure una presa domestica, tipo quella del garage. Insomma, ok le performance, ma è perfetta per viaggiare nei centri urbani a zero emissioni o nella natura, su qualche percorso off-road, grazie alla trazione integrale elettrica.

Il nuovo SUV Opel attacca a 29.350 euro della 1.2 benzina in allestimento base e chiude a 53.300 euro in allestimento Ultimate con motore ibrido 300 CV. Il 1.2 benzina 130 CV GS Line, come quello della prova, costa 31.350 euro.

Nuova Opel Grandland: prestazioni equilibrate anche per la meno potente 1.2 benzina

Ma adesso mettetevi comodi e cliccate play. Vi raccontiamo il SUV tedesco nei suoi dettagli per conoscerlo meglio e vedere come cambia rispetto alla precedente generazione.

Nuova Opel Grandland: l'inedito logo sul portellone

Motore turbo-benzina, 1.199 cc Potenza max 96 kW/131 CV a 5.500 giri Coppia max 230 Nm a 1.750 giri Trazione e cambio anteriore/manuale 6 marce Prestazioni v. max 188 km/h, acc. 0-100 km/h 10,1 sec Dimensioni 4,48 x 1,86 x 1,61 metri Bagagliaio 514/1.652 litri Emissioni 139-140 g/km Prezzo da 29.350 euro

Listino Opel Grandland

Allestimento CV / Kw Prezzo Grandland 1.2 130 CV MT6 130 / 96 29.350 € Grandland 1.2 130 CV MT6 GS Line 130 / 96 31.350 € Grandland 1.2 130 CV AT8 130 / 96 31.350 € Grandland 1.2 130 CV MT6 Business Elegance 130 / 96 32.850 € Grandland 1.2 130 CV AT8 GS Line 130 / 96 33.350 € Grandland 1.5 Diesel 130 CV AT8 130 / 96 33.850 € Grandland 1.2 130 CV MT6 Ultimate 130 / 96 34.350 € Grandland 1.2 130 CV AT8 Business Elegance 130 / 96 34.850 € Grandland 1.5 Diesel 130 CV AT8 GS Line 130 / 96 35.850 € Grandland 1.2 130 CV AT8 Ultimate 130 / 96 36.350 € Grandland 1.5 Diesel 130 CV AT8 Business Elegance 130 / 96 37.350 € Grandland 1.5 Diesel 130 CV AT8 Ultimate 130 / 96 38.850 € Grandland 1.6 PHEV 225 CV FWD GS Line 180 / 133 44.300 € Grandland 1.6 PHEV 225 CV FWD Business Elegance 180 / 133 45.800 € Grandland 1.6 PHEV 225 CV FWD Ultimate 180 / 133 47.300 € Grandland 1.6 PHEV 300 CV AWD GS Line 200 / 147 50.300 € Grandland 1.6 PHEV 300 CV AWD Business Elegance 200 / 147 51.800 € Grandland 1.6 PHEV 300 CV AWD Ultimate 200 / 147 53.300 € Carica altri 12 allestimenti