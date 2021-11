Opel Mokka-e, Corsa-e: più autonomia, ecco di quanto

Giovani elettriche crescono. Non di statura: di ''polmoni''. E così dopo l'upgrade che ha interessato sia Peugeot e-208 ed e-2008, sia anche DS 3 E-Tense, a ricevere un regalo di Natale anticipato sono i due modelli ad emissioni zero a marchio Opel. In vista del 2022, Opel Corsa-e e Opel Mokka-e aumentano in modo piuttosto significativo l’autonomia di marcia con una singola carica. Non solo nel ciclo ufficiale WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), bensì anche nella guida di tutti i giorni.

Opel Corsa-e: più autonomia dal 2022

IN CIFRE Con una carica della batteria, la pluripremiata Opel Corsa-e à ora in grado di percorrere fino a 359 chilometri guidando come prescritto nel ciclo WLTP, con un incremento pari a circa il +7% (sin qui erano 337 km). A sua volta, l’autonomia di Opel Mokka-e (recentemente premiato con il famoso “Volante d’oro 2021'') raggiunge, sempre da ciclo WLTP, quota 338 km anziché soli 328 km.

Opel Mokka-e: con una carica ora vai più lontano

LONG RANGE FACTOR L’autonomia aumenta grazie a una combinazione di fattori: a cominciare dall’ottimizzazione dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione). Maggiore è infatti ora l'efficienza della pompa di calore, che riscalda e raffredda l’abitacolo e fa parte della dotazione di serie di entrambi i modelli. Le pompe di calore sono più efficienti dei tradizionali sistemi HVAC, in quanto assorbono quantità minori di energia dalla batteria, a vantaggio dell’autonomia di guida. Ecco perché i proprietari noteranno questi miglioramenti soprattutto durante i mesi invernali. Altri elementi che hanno contribuito a incrementare l’autonomia sono il nuovo rapporto di trasmissione e gli pneumatici di classe A+ da 16 pollici (Opel Corsa-e) e 17 pollici (Opel Mokka-e). Più autonomia, meno ansia. E con lo stesso pacco batterie di sempre.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/11/2021