Citroën C5 Aircross: con il facelift strizza l'occhio a stile e tecnologia. Il video

Nuovo look, abitacolo più accogliente e infotainment aggiornato sono i capisaldi del SUV transalpino per restare competitivo nel segmento C

IL BEST SELLER A RUOTE ALTE SI RINNOVA Novità in arrivo per il bestseller da oltre 260mila unità vendute dal suo debutto, nel 2018: Citroën aggiorna infatti il suo SUV C5 Aircross con una ventata d’aria fresca allo stile e ai contenuti tecnologici per garantirgli il successo che si è meritato nel combattuto segmento C. Andiamo a vederlo più da vicino.

Decisamente più imponente da vedere rispetto al modello che andrà a sostituire (qui la nostra prova), nuovo C5 Aircross porta al debutto il nuovo corso stilistico di Citroen, dove le forme arrotondate lasciano spazio ad altre più nette e geometriche. Lo si capisce immediatamente dal frontale, dove spiccano le nuove luci diurne e una mascherina più piccola e moderna. Il nuovo logo Citroen (nero lucido con profilo cromato) non è più collegato ai gruppi ottici da profili cromati, che sono stati sostituiti da sottili barre nere lucide con piccoli inserti verticali cromati. Elegante la superficie laccata nera nella parte inferiore della calandra, con un motivo a chevron in rilievo che gradualmente si allinea alla firma luminosa dei proiettori.

Citroen C5 Aircross 2022: il dettaglio delle barre luminose che uniscono virtualmente i fari a LED

PIÙ SPORTIVO Cambia forma anche la presa d’aria nella parte inferiore del muso, più grande e sportiva, così come il profilo dei fendinebbia. Le prese d’aria laterali sono ora aperte, a tutto vantaggio dell’aerodinamica. Il parascocca inferiore è nero negli allestimenti base, e in alluminio lucido in quelli superiori. La fiancata è rimasta invariata, snellita nella parte inferiore e al tempo stesso resa più elegante dai cerchi in lega da 18” diamantati bicolore e dalla calotta nero lucida degli specchietti retrovisori. Le barre sul tetto sono nero lucido nella parte alta, e opaco in quella sottostante.

Citroen C5 Aircross 2022: visuale di 3/4 posteriore

NUOVI FARI ANCHE DIETRO Inedita la firma luminosa posteriore: i fanali non cambiano dimensioni, ma lo stile dei tre moduli LED principali riprende quello dei gruppi ottici anteriori, e ricorda i tasti di un pianoforte.

Citroen C5 Aircross 2022: visuale laterale

COLORI Debutta sul nuovo modello la tinta Eclipse Blue di queste immagini, cangiante dal blu al nero a seconda della luce esterna, e che va ad aggiungersi ai colori già disponibili: Natural White, Pearl White, Pearl Black, Platinum Grey, Steel Grey e il nuovo Eclipse Blue. Gli Airbump possono essere nel colore carrozzeria oppure personalizzati con colorazioni a contrasto nei pacchetti Glossy Black, Dark Chrome, Anodized Bronze ed Energic Blue. Su richiesta, anche il tetto nero.

DIMENSIONI Non cambiano molto rispetto al modello precedente: nuovo C5 Aircross misura ancora 4.500 millimetri esatti da paraurti a paraurti, è largo 1.840 mm, alto 1.670 mm (con barre al tetto) e offre un generoso passo di 2.730 mm. Di 230 mm la distanza dal suolo.

Citroen C5 Aircross 2022: il nuovo posto guida

La prima cosa che si nota salendo a bordo della nuova C5 Aircross è il rinnovato sistema di infotainment, più moderno e con un generoso schermo da 10” di diagonale, che si affianca al cruscotto digitale da 12,3”, di serie su tutti i modelli. La parte centrale della plancia è stata completamente rivista, il nuovo touchscreen è ora a sbalzo e le bocchette dell’aria sono state spostate nella parte bassa, appena sopra i comandi - touch - dell’infotainment. Più in basso troviamo alcuni tasti a bilancere per il controllo del climatizzatore, la regolazione del volume e - piuttosto spostato sulla destra, poco visibile - anche il comando dell’hazard. Nuova anche la leva del cambio, più piccola e decisamente minimal, soluzione che ha permesso anche di ricavare uno spazio portaoggetti più ampio sul lato.

Citroen C5 Aircross 2022: anche l'abitacolo si rinnova e ora è più confortevole e connesso

SEDUTE COMODE Inediti i sedili Advanced Comfort, con un livello aggiuntivo di imbottitura (con 15mm di spessore extra), funzioni di riscaldamento e massaggio. L’allestimento Shine offre i rivestimenti in Alcantara; su richiesta quelli in pelle traforata per le versioni top di gamma. Quattro le combinazioni di rivestimenti possibili: quello di serie, con cuciture a vista di colore blu, a cui si affiancano i nuovi Wild Black, Metropolitan Grey e Hype Black.

Citroen C5 Aircross 2022: un dettaglio dei comandi sulla plancia

BAGAGLIAIO C5 Aircross offre i sedili posteriori individuali, scorrevoli e reclinabili individualmente, per il massimo della versatilità in qualsiasi condizione. Questo ha permesso di ottenere un bagagliaio dalla capacità variabile da 580 a 720 litri per il modello con motore termico; perde qualcosa la versione plug-in, che va da 460 a 600 litri. Con gli schienali ripiegati, lo spazio utile sale a 1.630 litri.

Citroen C5 Aircross 2022: visuale di 3/4 anteriore

Migliora anche la dotazione tecnologica per la sicurezza: sono venti i sistemi ADAS (assistenza alla guida) disponibili di serie oppure a richiesta. In particolare, spicca la guida assistita di livello 2 che combina cruise control adattivo con funzione Stop&Go e mantenimento attivo della corsia di marcia.

Citroen C5 Aircross 2022: facelift di metà carriera per il SUV francese

Invariata la gamma di motorizzazioni disponibili: nuova C5 Aircross sarà disponibile - come l’attuale - con motori benzina PureTech da 130 CV e BlueHDi a gasolio con uguale potenza. A questi si affianca anche la motorizzazione plug-in, che abbina il 1.6 PureTech a benzina da 181 CV a un motore elettrico da 109 CV, per una potenza di sistema combinata di 225 CV e una coppia massima di 360 Nm. La batteria da 13,2 kWh garantisce un’autonomia (ciclo WLTP) di 55 km in modalità solo elettrica. La ricarica tramite wallbox si completa in meno di due ore.

Citroen C5 Aircross 2022: il nuovo chevron nel frontale

Il nuovo SUV C5 Aircross arriverà nelle concessionarie a primavera. Il listino ufficiale non è ancora stato comunicato; prevedibile un leggero rialzo rispetto all’attuale, che attacca a 27.700 euro per il modello PureTech 130 S&S Live.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/01/2022