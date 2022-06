"Les Ami de Ro", la city-Citroen si dà alla moda. E si fa in cinque

Giocherellona e sovversiva per natura, prima o poi Citroen Ami avrebbe scoperto anche l'astuccio delle tempere. E si sarebbe divertita a pitturarsi il viso, anzi il corpo intero. La scoperta - pensa un po' - avviene proprio in concomitanza della Milano Design Week, il contesto ideale per manifestare la propria fervida immaginazione. Una Ami, cinque Ami: sotto la supervisione di Rossana Orlandi, ecco ''Les Ami de Ro'', cinque esemplari unici firmati da altrettante brillanti artiste. Piccoli capolavori che resteranno esposti al Ro District presso Galleria Rossana Orlandi, in Via Matteo Bandello 14, fino a domenica 12 giugno.

COLPO DI FULMINE ''Les Ami de Ro'' è un progetto creativo nato dall’incontro tra l'eccentica citycar elettrica francese e Rossana Orlandi, gallerista di collectible design di fama internazionale, scopritrice di nuovi talenti e punto di riferimento della community milanese. E ora rapita dalla personalità, dal senso pratico e il piacere di utilizzo di Ami. Tanto da accettarne senza riserve il ruolo di Ambassador.

LE AMICHE DI RO A cinque artiste di fama internazionale (Daniela Gerini, Yukiko Nagai, Paola Navone, Draga Obradovic, Ludovica Serafini), la Orlandi ha affidatato la personalizzazione di altrettante Ami (ribattezzate “Kerryon”, “Tessera”, “BRUM”, “My Way” e “Oxygène”), ognuna di loro vestita come un vero e proprio oggetto del desiderio e ulteriormente valorizzata dalla pedana su cui è posizionata (pedane realizzate da IGP Decaux e rivestite in materiale plastico riciclato) che ne riprende esattamente la decorazione, per una squisita continuità d’insieme. Sfoglia la gallery: qual'è la tua preferita?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/06/2022