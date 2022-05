Citroen Ami trova parcheggio in pieno centro a Milano

Apre in pieno centro a Milano, in piazza Cinque Giornate, all’interno del centro commerciale Coin, la prima “Maison Citroën” in Italia. Spazi più piccoli e raccolti, per presentare in un ambiente accogliente e confortevole le novità della casa francese: si comincia con la microcar elettrica Ami, che nei prossimi mesi verrà affiancata dalla ammiraglia C5 X (che abbiamo guidato qualche settimana fa) e la rinnovata C5 Aircross (qui la nostra anteprima), nelle loro versioni ibride plug-in. L’allestimento Citroen si trova al piano terra, con una vetrina che dà direttamente su Corso di Porta Vittoria, e dove fa bella mostra di sé la piccola elettrica francese.

Maison Citroen, apre il flagship store a Milano: la piccola elettrica Ami in vetrina

COME A CASA Quella della Maison Citroën è una formula di contatto con il pubblico nuova qui da noi, ma ben rodata nel resto del mondo, dove è già presente in tredici Paesi e cento punti vendita. Non è pensata per sostituire il concessionario, quanto per affiancarlo, e offrire un’opportunità diversa, più conviviale e raccolta, per conoscere la gamma Citroen ed eventualmente avviare il processo di acquisto online del modello desiderato. Nello store è presente un consulente di vendita che può accompagnare un potenziale acquirente nella configurazione dell’auto desiderata, anche utilizzando il grande monitor presente in loco, aiutarlo a conoscere le offerte commerciali e le promozioni in essere.

Maison Citroen, apre il flagship store a Milano: lo store nel Coin

TEST DRIVE Di fronte alla Maison Citroën di Milano è allestito uno spazio dedicato ai test drive dei modelli presenti nello store, così da poter provare direttamente su strada le proposte della casa francese, a cominciare proprio dalla piccola microcar elettrica.

Maison Citroen, apre il flagship store a Milano: la piccola elettrica Ami di fronte a Coin

CITROËN AMI La microcar francese, che abbiamo provato la scorsa estate, è già un piccolo successo: dal lancio, avvenuto proprio un anno fa, sono già state vendute (esclusivamente online) oltre 6.000 unità, andando rapidamente a conquistare il primo posto sia nel mercato delle microcar elettriche (71% di quota di mercato) sia in quello delle microcar nel suo complesso (35% di quota).

IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO Il successo di Ami sta nella sua formula: dimensioni compattissime (2,41 x 1,36 x 1,52 metri), con un abitacolo accogliente anche per due persone di alta statura e raggio di sterzata di 7,2 metri. Il powertrain elettrico è piccolo ma perfetto per gli spostamenti in città: motore da 6 kW (poco più di 8 CV), velocità massima di 45 km/h, batteria da 5,5 kWh che si ricarica alla presa di casa in tre ore e 75 km di autonomia (nel ciclo WKTP). Omologato come quadriciclo leggero, può essere guidato dai 14 anni con il patentino AM1.

Maison Citroen, apre il flagship store a Milano: la piccola elettrica Ami per le vie della città

QUANTO COSTA Disponibile in sette versioni e quattro tonalità, Citroen Ami può essere personalizzata tramite una vasta scelta di accessori e di elementi decorativi da installare in autonomia. Il prezzo di listino parte da 7.600 euro per la versione “plain” in color azzurro polvere, per arrivare ai 9.000 euro della più ricca Vibe. Con gli attuali incentivi, a fronte di una rottamazione di un veicolo della stessa categoria, il modello di attacco di Citroen Ami costa 5.180 euro. In alternativa Ami è disponibile anche in leasing, con anticipo zero e 47 canoni da 80 euro al mese (quattro anni), con un valore residuo della vettura di 2.948 euro.

Maison Citroen, apre il flagship store a Milano: la piccola elettrica Ami in versione Cargo

ANCHE CARGO Per i professionisti impegnati in consegne a domicilio per le vie del centro è disponibile anche la versione Cargo, che sostituisce il sedile del passeggero con uno spazio di carico da 260 litri, con un piano di lavoro e una portata utile di 140 kg.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/05/2022