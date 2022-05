Chi si rivede: nuova Citroen C3 ELLE, l'eleganza è femmina

Torna l'edizione limitata in partnership con l'iconica rivista di moda. Per C3 ELLE un look ricercato e un equipaggiamento ricco

Se ha funzionato allora, funzionerà ancora. D'altra parte, quello tra Citroen C3 ed ELLE suona proprio un sodalizio naturale: eleganza metropolitana e femminilità si elevano al quadrato. E così, dopo la prima - fortunata - esperienza pilota del 2018, la partnership tra l'utilitaria che ama le donne e la rivista che alle donne detta le tendenze si rinnova nel 2022. Nuova Citroen C3 ELLE ordinabile dal 1° luglio, sbarco nelle concessionarie italiane previsto in settembre.

DAL DI FUORI Nuova C3 ELLE si distingue innanzitutto per la carrozzeria bicolore, con la scelta fra due colori del tetto, bianco o nero, in riferimento ai colori stessi del logo ELLE. Per gli esterni, proposte le colorazioni Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey o Perla Nera Black. Di serie è poi il nuovo Pack Color Mat Silver Blue, un blu ghiaccio intenso con riflessi metallizzati che si abbina perfettamente con tutte le tinte: dettagli colorati fanno capolino sugli inserti degli Airbump, sui profili dei fendinebbia e sulla personalizzazione del tetto. Vero e proprio filo conduttore è tuttavia la firma ELLE «Since 1945 & forever» in lettere bianche su un nastro nero, a personalizza diversi elementi sia all'esterno, sia all’interno.

DAL DI DENTRO Il Pack Color Mat Silver Blue riveste anche i sedili Advanced Comfort bicolore (il rivestimento principale è un tessuto Light Prussian Grey, mentre la parte superiore dello schienale è realizzata in Alcantara Wind Grey, un grigio-blu scuro): una striscia decorativa, personalizzata con il motivo rivisitato degli chevron, aggiunge riflessi satinati bluastri per distinguere la parte superiore dello schienale dal resto della seduta. Per la prima volta in una serie speciale, l'Alcantara stessa è utilizzato anche sul rivestimento della plancia. Monogramma ELLE, infine, impresso sullo sfondo in tinta unita dei tappetini, incorniciati dal nastro nero con lo slogan bianco.

CONFIGURATORE Basata sulla versione Shine, Citroën C3 ELLE è equipaggiata con telecamera di retromarcia e quattro alzacristalli elettrici, cerchi in lega 17 pollici Vector Diamantati, vetri posteriori oscurati, finiture cromate intorno al quadro strumenti digitale e il volante in pelle. Sotto il cofano pulsa il benzina 1.2 PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o automatico EAT6. Prezzi ancora ignoti: donne, vi aggiorniamo presto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/05/2022