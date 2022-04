Video: la nuova Citroen C5 Aircross 2022 vista dal vivo

A tu per tu con la nuova Citroen C5 Aircross 2022: come cambia, i nuovi interni, i prezzi e le versioni in video

Fresca di un restyling di grande impatto, debutta la rinnovata Citroen C5 Aircross 2022. Ecco come cambia, nel dettaglio, il SUV compatto francese che ho potuto vedere dal vivo. Le emozioni in presa diretta? Guardatele nel video qui sopra.

Citroen C3 Aircross 2022, vista 3/4 posteriore

È solo un facelift, ma a colpo d'occhio la Citroen C5 Aircross 2022 sembra un'auto tutta nuova. Merito del frontale, ora decisamente più ordinato e moderno, ma anche più possente per la linea alta del paraurti e per le prese d'aria aperte ai lati. L'eredità della C5 Aircross 2021 si riconosce nella fiancata e nel posteriore, dove trovo però luci più scolpite. Naturalmente con il facelift debuttano anche nuovi cerchi, nuovi colori e rivestimenti per gli interni, con la parte centrale della console completamente ridisegnata.

Citroen C3 Aircross 2022, le prese d'aria ai lati del frontale danno un senso di sportività

Il display dell'infotainment è ora più in alto e a sbalzo: più rapido da leggere senza distogliere troppo lo sguardo dalla strada. È da 10 pollici negli allestimenti dotati di navigatore come nelle versioni plug-in hybrid, e si combina con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Nuovi i rivestimenti e anche i sedili Advanced Comfort dall'imbottitura superficiale più spessa, con l'opzione di riscaldamento e massaggio per chi siede davanti. Confermate le ottime sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, che diventano attive a controllo elettronico sulla C5 Aircross plug-in hybrid, e la suite di aiuti alla guida che ne conta 20 in tutto, tra cui l’Highway Driver Assist per la guida assistita di livello 2 in autostrada.

Citroen C5 Aircross 2022: l'infotainment si vede meglio

Notevole la qualità percepita, con materiali generalmente morbidi al tatto, confezionati con un design molto personale - com'è tradizione per il Marchio - e altrettanto curati nei dettagli. 4 metri e mezzo, cinque posti comodi, la C5 Aircross ha rispetto del quinto passeggero, grazie al divanetto dalla seduta uniforme e al pavimento quasi perfettamente piatto. Notevole il bagagliaio, che va da 580 a 720 litri senza rinunciare ai posti a sedere, sfruttando il divanetto scorrevole, e arriva a 1.630 litri con i sedili ripiegati. Ci sono 120 litri in meno sulla versione con motore ibrido.

Citroen C5 Aircross 2022: visuale laterale

Cinque le motorizzazioni: a benzina o diesel da 130 CV, con e senza cambio automatico, o la plug-in hybrid da 225 CV con 55 km di autonomia nella guida elettrica. 55 km veri: andate a leggere la mia prova del modello 2021, se non ci credete. Gli ordini sono già aperti: nelle concessionarie la vedremo da luglio 2022, con prezzi a partire da 28.700 euro per le motorizzazioni tradizionali e da 42.350 euro per le plug-in hybrid: prima di applicare gli incentivi.

Motori a benzina, diesel e plug-in hybrid per Citroen C5 Aircross 2022

Motori benzina, Diesel o plug-in hybrid (PHEV) Potenze da 130 a 225 CV Trazione anteriore Dimensioni 4,50 x 1,86 x 1,69 m Bagagliaio da 580 a 1.630 litri (PHEV da 560 a 1.610 litri) Prezzi da 28.700 euro (PHEV da 42.350 euro)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/04/2022