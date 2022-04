C-Series, torna la gamma speciale per le Citroen (ma non tutte)

Come già per altri modelli in passato, Citroën presenta anche per il 2022 l’allestimento C-Series per alcuni modelli – già ordinabili – della sua gamma. Posizionato al centro del listino, tra i pacchetti Feel Pack e Shine Pack, l’allestimento C-Series è disponibile per C3, C3 Aircross e il rinnovato C5 Aircross.

Citroen C-Series, allestimento per C5 Aircross

UNA “C”, QUATTRO SIGNIFICATI Oltre che alla iniziale di Citroen, la “C” dell’allestimento rimanda al Comfort, alla Connettività, alla Calma e al Carattere dei modelli della casa francese. Introdotta per la prima volta nel 2020, la C-Series è già stata venduta in quasi 40mila unità in tutto il mondo.

CITROËN C3 C-SERIES

Citroen C-Series, allestimento per C3

La berlina francese in allestimento C-Series si basa sulla versione Feel Pack, con alcuni dettagli in color Anodised Bronze (tonalità bronzo “profondo”) sul tetto, sugli Airbump laterali, nei profili dei fendinebbia e sul badge collocato sotto lo specchietto lato conducente. Di serie troviamo i cerchi in lega da 16’’ Matrix diamantati, vetri posteriori e lunotto scuri, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. Prezzi a partire da 19.050 euro.

CITROËN C3 AIRCROSS C-SERIES

Citroen C-Series, allestimento per C3 Aircross

Il piccolo B-SUV francese, che da solo rappresenta quasi un quinto del venduto di Citroen, monta i nuovi cerchi in lega da 16’’ X Cross diamantati. Come la berlina, il pacchetto Anodised Bronze aggiunge dettagli color bronzo sugli inserti nel paraurti anteriore, sulle calotte dei retrovisori e sul badge. Di serie i tappetini, il climatizzatore automatico, sensore pioggia, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici. La serie speciale è disponibile per le motorizzazioni benzina PureTech 110 S&S e diesel BlueHDi 110 S&S.

CITROËN C5 AIRCROSS C-SERIES

Citroen C-Series, allestimento per C5 Aircross

Il bestseller della casa francese (scelta dal 45% dei clienti Citroen) offre il pacchetto Anodised Bronze con dettagli color bronzo sugli Airbump, sulle prese d'aria nel frontale e nel badge sul lato anteriore sinistro del veicolo. Di serie le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, i sedili Advanced Comfort Wild Black, infotainment con touchscreen 10’’ (con Android Auto e Apple CarPlay). L’allestimento C-Series è disponibile su tutta la gamma di motorizzazioni benzina e gasolio, e anche ibrida plug-in, con prezzi da 33.200 euro per le versioni termiche e da 44.600 euro per la PHEV.