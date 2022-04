Nuova Fiat Topolino, una gemella per Citroen Ami. Cosa sappiamo

Dopo il rebadge in chiave Opel, il quadriciclo elettrico francese si declinerà anche in salsa Fiat. Rispolverando un nome storico

Ci sono un francese, un tedesco e un italiano. Non è una barzelletta, niente affatto. È una scenetta quanto mai realistica, e che potrebbe andare in onda dal 2023, anno nel quale - suggeriscono fonti autorevoli - l'italiano dovrebbe aggregarsi all'allegra coppietta franco-tedesca. Citroen Ami, il simpatico ''giocattolo'' da pendolare metropolitano che un buon successo sta riscuotendo anche nel Belpaese, almeno nei maggiori centri urbani, dopo la clonazione in chiave Opel (Rocks-e) potrebbe presto ricevere un terzo fratellino a marchio Fiat. Un alterego per il quale già sarebbe pronto, nei programmi di Stellantis, un nome affettuoso. Cioè Fiat Topolino. Cos'altro sappiamo?

Citroen Ami

SEMI-500 A diffondere l'indiscrezione è l'edizione europea di Automotive News, testata secondo la quale nuova Topolino - che all'interno della gamma del Lingotto reciterebbe la parte di ''radice quadrata'' di Fiat 500 elettrica - sarebbe già stata mostrata in gran segreto a una ristretta selezione di concessionari Fiat, per un lancio sul mercato previsto per il prossimo anno. Nessuna conferma ufficiale, tuttavia l'operazione, in una logica di economie di scala, non fa una grinza.

CABRIO-CICLO Sempre secondo Automotive News Europe, il quadriciclo Fiat - del quale uno dei concessionari che lo ha visto in anteprima lo avrebbe descritto come un veicolo ''ancor più raffinato di Ami'' - dovrebbe differenziarsi dall'originale soprattutto per la presenza di un tettuccio in tela. Sarebbe dopotutto una caratterizzazione coerente col concetto di revival della prima Topolino in assoluto (1936), anch'essa disponibile pure in carrozzeria decappottabile. Altro, per ora, non si sa. Tranne che, se sono rose, fioriranno.

Fiat Topolino (1936)

AMI INSEGNA E che se l'operazione andrà davvero in porto, è molto probabile che anche Fiat Topolino, alla stregua di Citroen Ami (2020) e Opel Rocks-e (2021), sarà disponibile sia in formato passeggeri (guidabile dai 14 anni in su), sia nella variante cargo. Individualità estetica a parte, pure tutte le specifiche meccaniche e di propulsione rimarrebbero inviariate: una misura ultracompatta di 2,4 metri, un motore elettrico da 8 cv, una batteria da 5,5 kWh, un'autonomia di 75 km, buona per spostarsi entro i confini cittadini e poco più. Con un prezzo franco incentivi che oscillerebbe tra i 7.000 e gli 8.000 euro, nuova Topolino si collocherebbe al di sotto anche di nuova Panda.

