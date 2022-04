Irmscher Fiat 500: per ingannare l'attesa di Abarth 500 elettrica

In arrivo una originale interpretazione del Cinquino dallo storico preparatore di modelli Opel. Ecco come tratta esterni e interni

Gruppo internazionale, scambi culturali naturali. Irmscher è un preparatore tedesco specializzato in modelli Opel, tuttavia sembra che l'azienda abbia deciso fosse giunto il momento di mettersi alla prova con altri prodotti Stellantis. Tipo Fiat 500 elettrica. Il tempismo è buono: dopotutto, Abarth deve ancora svelare la tanto attesa (e già confermata) edizione di 500 in salsa piccante. Nell'attesa, ecco una interpretazione gusto deutsche.

Fiat 500 elettrica by Irmscher

FUORI... Nello speciale allestimento di lancio ''La Prima'', Fiat 500 già era disponibile con cerchi da 17 pollici. Irmscher ha però pensato bene di sostituire quelli originali con i propri cerchi in lega Turbo Star a 10 razze, disponibili con finitura nera o argento. Le nuove ruote, inoltre, sono abbinate a una sospensione ribassata che avvicina 500 al suolo. Una offerta di decalcomanie in rosso/nero o in argento incorniciano il musetto, mentre la fiancata - come anticipato dai render ufficiali, raffiguranti una 500 Cabrio in due diverse configurazioni - ospita un set di adesivi “Urban by Irmscher”.

...DENTRO... All'interno, le modifiche includono il nuovissimo rivestimento in pelle per i sedili, i pannelli delle portiere, il padiglione e il volante. La pelle può essere ordinata in marrone amaretto o rosso vino. Trapuntatura a rombi e combinazioni di colori sono molto ''Maserati style'', anche se non così sofisticate come le familiari specifiche Abarth.

Irmscher 500, gli interni

...E SOTTO? Irmscher non ha annunciato alcun aggiornamento delle prestazioni. Ciò significa che 500 elettrica, anche dopo essere passata dai laboratori del tuner tedesco, farà sempre affidamento su una delle due opzioni disponibili di serie. Cioè con batteria da 24 kWh e motore elettrico da 95 CV, o con batteria da 42 kWh e motore elettrico da 118 CV. Prezzi non ancora espressi: a giudicare dalla foto degli interni, tuttavia, ''Dame 500'' è quasi pronta per scendere in piazza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2022