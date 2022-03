Nuove Abarth 595 e 695: vuoi più stile o più performance? Video

Semplificare. E al tempo stesso, elevare alla potenza proprietà come design iconico e feeling di guida. Abarth 595 e sua sorella palestrata, Abarth 695, per il 2022 non cambiano per stile e contenuti tecnici. Semmai, propongono il classico upgrade. Individuare un'Abarth su misura, ora è più facile. E diventa una questione di ''pack''. Due per ciascuno: Abarth 595 Turismo ed F595, Abarth 695 Turismo e Competizione. Mini videoclip per far salire l'acquolina in bocca.

Modello 595 sempre come versione di ingresso alla gamma Abarth. Di serie, cerchi in lega da 16 pollici, doppio scarico cromato, fendinebbia anteriori e calotte specchi in tinta carrozzeria, modanature interne e maniglie porte in cromo satinato. Completano la dotazione sportiva i pedali in acciaio inossidabile. Cuore pulsante è il 1.4 T-jet Euro 6d da 165 CV, equipaggiato di turbocompressore maggiorato Garrett con rapporto di compressione geometrico a 9:1. Velocità massima di 218 km/h, ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h in soli 7,8 secondi, accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi con cambio manuale e in 7,4 secondi con cambio automatico sequenziale. Sponda tecnologia, Abarth 595 offre di serie radio DAB con touchscreen da 7 pollici con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

PACK 595 TURISMO

Disponibile per berlina o cabrio, il pack 595 Turismo concilia al meglio sportività ed esclusività, nel solco della tradizione granturismo tipicamente italiana. Compongono questa personalizzazione alcuni elementi di design di valore, quali le calotte degli specchietti con trattamento cromo satinato, i cerchi in lega leggera da 17 pollici Granturismo, il badge dedicato sulla carrozzeria e il rivestimento dei sedili in pelle nera o marrone.

PACK F595

Tra i contenuti più rilevanti, il sistema di scarico Record Monza Sovrapposto con valvola di scarico attiva controllata tramite il tasto “scorpion” posizionato sulla plancia: consente al pilota di scegliere, semplicemente con un dito, tra un sound da “gentleman driver” e un rombo più cupo e grintoso, tradizionalmente Abarth. Completano il pack F595 la sospensione anteriore Koni, un cruscotto nero opaco, i cerchi in lega da 17 pollici e il badge specifico ''F595'', che rende omaggio alla Formula 4 di cui Abarth è fornitore dei motori.

Rispetto alle dotazioni già presenti sul modello 595, la più aggressiva 695 aggiunge alcuni elementi che ne accentuano l'indole sportiva, come i sedili in tessuto Sabelt con guscio grigio opaco, i cerchi in lega da 17 pollici dedicati e il sistema di scarico Record Monza. Abarth 695 sempre equipaggiata con il potente motore 1.4 T-jet da 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri, che consente una velocità massima di 225 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi. Stessa impronta di sportività anche per gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e per il potente impianto frenante che adotta all'anteriore pinze Brembo rosse in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati di 305 mm e di 240 mm al posteriore.

PACK 695 TURISMO

Per un cliente sportivo e amante dei materiali pregiati, ecco sedili in pelle proposti in due diversi colori - nero o marrone - e la fascia plancia rivestita dalla preziosa Alcantara. Il tutto reso ancora più esclusivo dai cerchi in lega da 17 pollici e dal badge ''695 Turismo''. Incluso nel pack, il tetto in vetro apribile.

PACK 695 COMPETIZIONE

Il pack 695 Competizione è un autentico concentrato di esclusività, performance e anima racing. Come dimostrano l'impianto di scarico Record Monza Sovrapposto, i sedili Sabelt con cuciture rosse e guscio in carbonio, inoltre - alternative incluse nel prezzo - il differenziale autobloccante meccanico e il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Sulla carrozzeria spicca il badge ''695 Competizione”, per un romantico richiamo alle origini del marchio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2022