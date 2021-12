Nuova Abarth F595, la serie speciale si compra solo online

La piccola belva torinese si arricchisce di un’edizione Speciale in 165 esemplari, come i CV del motore. Si può comprare solo via internet

Pochi secondi: per la precisione, 7,3. Tanto basta alla piccola Abarth 595 per scattare da ferma e raggiungere i 100 km/h. Tanto basta a chi ne vuole una, in edizione speciale a tiratura limitata, per acquistarla. Online.

Abarth F595 Speciale: visuale di 3/4 posteriore

TIRATURA LIMITATA Abarth produrrà solo 165 esemplari della sua F595 Speciale, tanti quanti sono i cavalli che muovono il suo 1.4 turbo benzina 4 cilindri, in grado di portare la piccola sportiva a raggiungere i 218 km/h di velocità massima. Il motore eroga 230 Nm di coppia, che permettono una ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h in soli 7,8 secondi. Il propulsore è lo stesso da cui è derivato quello usato sulle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4 (per cui Abarth fornisce in esclusiva i motori), e questo spiega la “F” nella denominazione dell’auto.

Abarth F595 Speciale, l'abitacolo

ALLESTIMENTO AL TOP Nell’abitacolo della F595 Speciale (con gli interni Total Black e fascia della plancia in nero opaco) troviamo di serie il clima automatico, il sistema di infotainment con Uconnect 7'' Nav e il Pack Urban (sensori di parcheggio, sensori pioggia e luce. Per gli sportivi, è giusto ricordare che la F595 monta anche:

Scarico Record Monza Sovrapposto

Sovrapposto Turbina Garrett

Dischi freno forati

Sospensioni Koni FSD

Abarth F595 Speciale, i sedili sportivi

COME SI COMPRA, QUANTO COSTA Basta collegarsi al sito abarth.it, selezionare la configurazione dell’auto (disponibile in due versioni con equipaggiamenti leggermente differenti), inserire i propri dati personali e versare - sempre online - una caparra di 500 euro per bloccare la vettura. Il contratto di acquisto vero e proprio (sia che si paghi in contanti o si scelga la formula del finanziamento) viene finalizzato in concessionaria, dove si ritirerà anche la vettura.

Abarth F595 Speciale: visuale dall'alto

PREZZO La F595 Speciale costa 26.300 euro, a cui vanno tolti 1.350 euro di sconto per l’acquisto online, per una spesa di 24.950 euro. In omaggio per gli acquirenti anche due tagliandi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/12/2021