MI METTO IN FORMULA Quando la potenza non è tutto, ma hai il pieno controllo della situazione. E soprattutto, hai sottomano una playlist di brani di epic music che dell'esperienza è uno degli ingredienti principali. Direttamente dalle piste, si diffonde il rombo di Abarth F595, nuova serie speciale equipaggiata con il motore di un'auto da corsa vera e propria. Sotto il cofano “scalpitano” infatti i 165 cavalli del 1.4 T-jet (Euro 6D Final) da cui deriva il propulsore delle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4 (nome ufficiale della serie è ''F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA”), format nato come palestra per i giovani piloti, talenti del kart e professionisti di domani e ispirato nella sua filosofia alla leggendaria “Formula Italia” creata nel 1971. Il motore racing replica, ma non soltanto...

IL MOTORE Il 4 cilindri turbo benzina 1.4 T-jet da 165 CV è equipaggiato con il turbocompressore maggiorato Garrett con rapporto di compressione geometrico a 9:1. Questa architettura ottimizza, a parità di pressione, la temperatura in camera di combustione e permette di avere la coppia massima di 230 Nm già disponibile a 2.250 Giri/min., mentre la potenza viene erogata nella parte alta del contagiri. Questo porta benefici in termini di velocità massima - 218 km/h - e soprattutto migliora la ripresa: in quinta marcia, Abarth F595 passa da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi. Il propulsore è abbinato al cambio manuale ma, a richiesta, può essere accoppiato al cambio automatico a cinque velocità con paddle al volante. Accelerazione 0-100 km/h in 7,3 secondi con il cambio manuale e 7,4 secondi con il cambio automatico sequenziale.

GLI SCARICHI Ma il fiore all'occhiello di Abarth F595 è l’iconico scarico Record Monza che si evolve in una nuova configurazione con i quattro terminali – due per lato – sovrapposti verticalmente: il ruggito è inconfondibile, come dopotutto su ogni Abarth (riascolta il nostro SoundBox di 595 Yamaha Edition). La valvola di scarico attiva è controllata tramite il tasto “scorpion” posizionato sulla plancia. Questo consente al pilota di scegliere, semplicemente con un dito, tra un sound da ''gentleman driver'' e un rombo più cupo e grintoso, tradizionalmente Abarth. Il risultato è pura musica. Lo puoi assaporare anche nel video in gallery.

ESTERNI Esteticamente, nuova Abarth F595 si presenta impreziosita da nuovi dettagli Blu Rally, quali le calotte degli specchietti retrovisori e il DAM anteriore e posteriore. Il look sportivo è ulteriormente esaltato dai cerchi in lega da 17 pollici Sport nero opaco, dal badge identificativo “F595” sul posteriore e dai fari fendinebbia di serie.

ABITACOLO La stessa grinta si ritrova all’interno: il volante in pelle e i sedili sportivi Abarth accuratamente rifiniti - a richiesta i Sabelt in pura chiave racing – impreziosiscono un ambiente decisamente sportivo, completato da alcuni dettagli in nero come la nuova cornice dell’infotainment e la nuova plancia in nero opaco.I nuovi dettagli Blu Rally saranno disponibili in abbinamento ai colori: Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto.

DOTAZIONI Su F595, di serie infine tutte le dotazioni tecniche necessarie a garantire il divertimento e il piacere di guida tipico di un'Abarth. Come le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) per migliorare la performance garantendo una perfetta tenuta di strada e migliorando allo stesso tempo la maneggevolezza e la stabilità. Con il selettore “Scorpion mode” sulla plancia s’interviene poi sull'erogazione della coppia massima, sulla taratura del servosterzo e sulla risposta del motore al pedale dell'acceleratore. L'impianto frenante è specifico Abarth e si compone di dischi anteriori ventilati da 284 mm e posteriori da 240 mm. Un occhio di riguardo per la connettività: F595 è dotata di sistema Uconnect 7'' HD con radio DAB e, di serie, la predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

PREZZO Con finanziamento FCA Bank, Abarth F595 in vendita al prezzo promozionale di 22.700 euro: anticipo di 5.130 euro, 48 rate mensili da 229 euro, Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 9.672 euro.