NUOVO MODELLO NELLA CASA DELLO SCORPIONE Abarth amplia la sua gamma con una nuova versione “Collector’s Edition”: l’Abarth 695 Esseesse. Prodotta in tiratura limitata a 1.390 pezzi, suddivisi in 695 esemplari “Scorpion Black” e altrettanti nel colore “Grigio Campovolo”, l’Abarth 695 Esseesse è dedicata a chi desidera esclusività, performance e anima racing. Nel crearla ingegneri e designer Abarth si sono ispirati al modello del 1964, cioè a quel “cinquino” elaborato 695 Esseesse, prodotto in sole mille unità, con una cilindrata aumentata a 690 cm³ e 38 CV e che raggiungeva i 140 km/h. Si trattava di una special usabile come una city car, ma rivolta a chi cercava prestazioni sulle strade di tutti i giorni.

OBIETTIVO PERFORMANCE Nel disegnare la nuova Abarth 695 Esseesse l’obiettivo era migliorare ulteriormente le perfromance in termini di accelerazione e handling. La ricerca si è dunque orientata verso la riduzione dei pesi, il differente bilanciamento e la cura aerodinamica. C’è un nuovo cofano in alluminio, che riduce il peso del 25% rispetto a un cofano normale, che unito all’adozione dello scarico Akrapovic e ad altri interventi mirati, ha ridotto la massa complessiva della macchina di 10 kg rispetto a una Abarth 595 Competizione. A questo elemento distintivo si abbina lo spoiler posteriore regolabile. Tutti elementi che, oltre a caratterizzare lo stile della piccola sportiva, ne hanno migliorato la dinamica. Per esempio, la 695 Esseesse spunta un tempo da 0 a 400 metri inferiore di un decimo di secondo rispetto alla versione Competizione.

PERFORMANCE AL TOP E DETTAGLI ICONICI Disponibile nella sola versione berlina, la nuova Abarth 695 Esseesse richiama il motorsport grazie a dettagli studiati ad hoc. Lo spoiler non ha solo funzione estetica, ma è regolabile da 0 a 60° e permette, nella massima inclinazione, di aumentare la deportanza fino a 42 kg a una velocità di 200 km/h. E questo, in abbinamento alla riduzione di peso, permette un evidente miglioramento della performance in curva e in accelerazione. Naturalmente, la nuova Abarth è definita da dettagli estetici speciali. La caratterizzazione degli esterni si completa con una serie di elementi ispirati al passato che la rendono esclusiva, come le finiture bianche sulla carrozzeria, sulle calotte specchi e degli sticker laterali. Stesso colore per i cerchi in lega da 17 pollici con coprimozzo rosso, pinze Brembo rosse, logo 695 sulla fiancata e badge 695 Esseesse sul posteriore. Chiudono il quadro tecnico/estetico i due terminali di scarico Akrapovic in titanio, che regalano amozioni sonore a ogni colpo di acceleratore.

ESCLUSIVITÀ DEGLI INTERNI Anche in abitacolo l’auto mostra il suo lato esclusivo: i sedili hanno la scritta “one of 695” sul poggiatesta, infatti per la prima volta a bordo di una Abarth sono numerati. A ognuna delle due colorazioni carrozzeria, infatti corrisponde un sedile Sabelt con la cucitura nella medesima tonalità. La plancia è rivestita in Alcantara e spicca, in basso a destra, la scritta 695 Esseesse. Lo spirito racing è completato da elementi in carbonio come il pomello del cambio, la pedaliera e gli inserti sul volante.

MOTORI E DOTAZIONI TECNICHE La nuova 695 Esseesse è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet nella configurazione da 180 CV di potenza per una coppia di 250 Nm e consente una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0°) e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi, per un 400 metri con partenza da fermo in 15,1 secondi. Alle ottime performance contribuisce anche la rapidità del cambio è manuale a 5 marce, ma su richiesta è disponibile un sequenziale robotizzato con palette al volante. L’assetto decisamente improntato alla tenuta di strada e all’agilità è sostenuto da ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi, mentre l’impianto frenante adotta sull'anteriore pinze in alluminio a 4 pistoncini con dischi autoventilanti da 305 mm e da 240 mm al posteriore.

SISTEMA INFOTAINMENT COMPLETO Infine, sul fronte della connettività, la nuova Abarth 695 Esseesse è dotata del sistema multimediale Uconnect con navigatore, touchscreen da 7” con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto e radio digitale DAB. La “piccola peste” griffata Abarth rappresenta l’ultima evoluzione di una famiglia di successo, caratterizzata da stile distintivo e sportività senza compromessi. Disponibilità e prezzo saranno comunicati a breve.