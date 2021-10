Il campionato del mondo di rally non si ferma: mancano ormai poche settimane all’ultima tappa della stagione, che si correrà proprio a Monza dal 19 al 21 novembre. Per prepararsi degnamente all’evento, cade a fagiolo l’ultimo aggiornamento (gratuito) di WRC 10, videogame ufficiale del FIA World Rally Championship.

NUOVE SFIDE La prima novità aggiunta con l’aggiornamento di ottobre è il Renties Ypres Rally Belgium, gara vinta quest'anno proprio dal belga Thierry Neuville. Aggiunto al calendario all'inizio del 2021, il rally si snoda lungo strade di campagna asfaltate, strette e tortuose, fiancheggiate da fossati e punteggiate da numerosi incroci. Nel gioco il rally di Ypres consiste in sette tappe più uno shakedown.

EVENTI STORICI Per gli amanti dei rally di una volta, il nuovo update porta con sé tre eventi storici, e i piloti che vi hanno preso parte:

Rally del Portogallo del 1980 con Walter Röhrl e Christian Geistdörfer nella Fiat 131 Abarth

del 1980 con Walter Röhrl e Christian Geistdörfer nella Rally di Finlandia del 1981 con Ari Vatanen e David Richards nella Ford Escort MkII 1800

del 1981 con Ari Vatanen e David Richards nella Rally del Portogallo del 2017 con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia nella Ford Fiesta WRC

Questi nuovi eventi si aggiungono a quelli già presenti nel gioco base: Acropolis, Sanremo, Germania e Argentina, con il parco di auto storiche e piloti leggendari come Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Colin McRae e Tommi Mäkinen.

WRC10, la Fiat 131 Abarth presente nel gioco

ALTRI MIGLIORAMENTI Da non trascurare la modalità online Co-Driver, per mettersi nei panni del navigatore, che introduce un lessico più completo, che rende l'esperienza accessibile a tutti. Grazie a un sistema di tasti da premere in sequenza (QTE - Quick Time Events), il co-pilota deve annunciare correttamente le indicazioni e non perdere il ritmo della gara.

SI GIOCA OVUNQUE Sviluppato da KT Racing e pubblicato da Nacon, WRC 10 è attualmente disponibile per PC (su Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One. Nei prossimi mesi, come per il precedente WRC 9, è attesa anche la versione per la console portatile Nintendo Switch.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/10/2021